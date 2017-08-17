Куат «Найман» Хамитов: Нужно запретить футбол в Казахстане!

Казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов после разгромного поражения столичной «Астаны» шотландскому «Селтику» предложил запретить футбол в Казахстане, сообщает Zakon.kz





«Я всегда говорил, что нужно запретить футбол в Казахстане! Те деньги, которые уходят в это де..мо, лучше отдайте борцам, боксерам, бойцам, у которых есть в сердцах, честь, гордость и достоинство! Которые проливают кровь за честь страны за свои же деньги, поднимая флаг; а не бегают 90 минут как дураки, при этом получают за это миллионы! Лучше бы за эти деньги построили бы залы в ауылах, откуда выходят настоящие чемпионы! А эти пусть играют только дома, как американский футбол, внутри страны. Эти уб...ки получают зарплату, больше чем чемпионы мира и ведут себя как порно звезды... Казахи воевали, а не бегали за мечом! Даже умирающая от голода Африка, показывают больше, чем наши футболисты вместе взятые! Запомните мои слова, когда спортсмен (футболист) сыт и живет в достатке, у них никогда не будут результаты! Чтобы стать чемпионом, ты должен жить как нищий и стремиться к успеху как сумашедший! Вот тогда будут результаты! Делайте выводы!», - написал Хамитов на странице в instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).





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