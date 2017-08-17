Стоимость нефти увеличивается на данных о снижении запасов в США

Как сообщило в среду управление энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 8,9 миллиона баррелей.

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются, поскольку трейдеры отыгрывают данные минэнерго США о снижении запасов в стране, сдерживают рост данные об увеличении добычи "черного золота" за неделю, свидетельствуют данные торгов, сообщает сообщает РИА Новости





По состоянию на 10.34 аст стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,50%, до 50,52 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,28% — до 46,91 доллара за баррель.





Как сообщило в среду управление энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 8,9 миллиона баррелей, или на 1,9% — до 466,5 миллиона баррелей. Эксперты полагали, что запасы снизились лишь на 0,64%, или на 3,058 миллиона баррелей, до 472,342 миллиона баррелей.





Добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 августа, при этом выросла на 0,84%, или на 79 тысяч баррелей в сутки, до 9,502 миллиона баррелей в сутки, сообщило минэнерго. Увеличились и запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) — на 0,6 миллиона баррелей, составив 57 миллионов баррелей.





Запасы дистиллятов выросли с показателя предыдущей недели на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 148,4 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,572 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в США не изменились, оставшись на уровне в 231,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,078 миллиона баррелей.





"Если снижение запасов продолжится в таком темпе, показатель опустится ниже среднего значения за пять лет примерно за два месяца", — приводит агентство Reuters слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Лафлина (William O'Loughlin).



