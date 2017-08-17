Ибрагимова: Или квартира, или вечеринка
17 августа 2017, 12:53
Казахстанцам советуют экономить на ресторанах и развлечениях, чтобы накопить на квартиру.
Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова посчитала, сколько нужно откладывать среднестатистическому казахстанцу, чтобы накопить на квартиру, передает корреспондент Zakon.kz.
«Если гражданин будет вкладывать на один депозит максимальную сумму, к примеру, 40 тысяч тенге ежемесячно в течении года, то он накопит 480 тысяч тенге и к ним добавится 96 тысяч тенге в качестве государственной премии, еще 2% им начислит банк. В общем, он соберет за год порядка 600 тысяч, а за три года 1,8 миллиона тенге», - сказала она журналистам после пресс-конференции в Правительстве РК.
Правда, по ее словам, откладывая на квартиру, казахстанцам придется лишить себя удовольствий ходить в рестораны и развлекаться.
«Я думаю, что достаточно будет иметь зарплату 140-150 тысяч тенге, если он будет по 40 тысяч откладывать. Но, конечно, ему придется экономить на всем - никаких кафе, ресторанов и развлечений. Тут или квартира или вечеринки», - считает Л. Ибрагимова.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: Informburo.kz
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