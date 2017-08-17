На портале госуслуг можно будет получить справку о категории субъекта предпринимательства

С 27 августа 2017 года Министерством национальной экономики РК будет оказываться государственная услуга по выдаче справки о категории субъекта предпринимательства. Прием заявления на получение информации и выдача справки будут осуществляться в электронном виде через веб-портал «электронного правительства». Услуга будет оказываться бесплатно физическим и юридическим лицам по их электронному запросу, удостоверенному электронно-цифровой подписью. Для выдачи справки потребуется не более 15 минут.

Напомним, что веб-портал «электронного правительства» работает круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ.

Ұлттық экономика министрлігі Наименование субъекта: [Наименование субъекта] ИИН/БИН: [ИИН/БИН субъекта] Вид деятельности: [Вид деятельности] Организационно-правовая форма: [ОПФ субъекта] Категория: [категория субъекта] Действительно до: [срок действия справки] [заинтересованное лицо]

Основаниями для отказа в выдаче справки являются:

1) несоответствие физического или юридического лица и (или) представленных данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным Правилами расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъектов предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства РК от 30 декабря 2015 года № 1128, и Правилами ведения и использования реестра субъектов предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства РК от 28 декабря 2015 года № 1091;

2) в отношении запрашиваемого субъекта имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения государственной услуги.