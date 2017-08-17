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Родстер BMW Z4 Concept рассекречен до официальной премьеры

17 августа 2017, 14:50

Сегодня, 17 августа 2017 года, большой день – баварская марка BMW планирует официально представить концептуальный родстер Z4 Concept, по мотивам которого компания выпустит модель нового поколения.

Официальные фотографии нового концепта BMW Z4 Concept оказались в распоряжении издания Bimmerlife. Скажем откровенно, машина выглядит просто потрясающе! Прототип родстера нового поколения получил более динамичные и скульптурные линии кузова.



В целом, дизайн концептуального автомобиля значительно агрессивнее и спортивнее, чем у предшественника. Вы просто взгляните на переднюю часть! Мало того, родстер BMW Z4 Concept «стоит» на 20-дюймовых «катках», которые идеально вписываются в расширенные колёсные арки. В задней части автомобиля имеются оригинальные вертикальные габаритные огни и привлекательный аэродинамический диффузор.



Интерьер родстера BMW Z4 Concept тоже хорош. Он сохраняет привычную компоновку, но имеет множество оригинальных решений. Любопытно подобрана цветовая гамма салона. Кресло водителя и пассажира выполнено в разных цветах, что придаёт ещё больше эксклюзивности.





Помимо этого концептуальный родстер BMW Z4 Concept получил полностью цифровую приборную панель и множество сенсорных панелей. В настоящий момент компания не опубликовала официальную информацию о новинке, но известно, что окончательную версию серийного родстера нового поколения мы увидим в первой половине 2018 года, скорее всего, на автосалоне в Женеве.


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