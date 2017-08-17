За невыполнение программы «Денсаулык» первые руководители могут лишиться должности

На данный момент в пятерке отстающих по показателям программы находятся Костанайская, Акмолинская, Мангыстауская, Атырауская и Северо-Казахстанская области.

Невыполнение задач государственной программы развития здравоохранения РК «Денсаулык» в 2017 году грозит первым руководителям управлений здравоохранения увольнением. Об этом сегодня во время заседания коллегии министерства здравоохранения сказал министр Елжан Биртанов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





На данный момент в пятерке отстающих по показателям программы находятся Костанайская, Акмолинская, Мангыстауская, Атырауская и Северо-Казахстанская области. Здесь высокая общая смертность населения, материнская смертность, ухудшение показателей ранней выявляемости злокачественных новообразований.





По результатам рейтинговой оценки работы управлений министр здравоохранения дал поручение подготовить и направить письма заместителям акимов областей с пояснением по каждому региону, рейтингом, приложением всех цифр и мер, которые необходимо принять для достижения индикаторов государственных программ.





«Хочу напомнить, что министерство здравоохранения согласно Кодексу РК «Об охране здоровья населения» не назначает начальников управления здравоохранения, они относятся к местным исполнительным органам, но у нас есть право согласовывать при назначении руководителей. Я полагаю, что если руководитель очевидно не справляется со своими обязанностями, у нас есть право свое согласование отзывать», - сказал Биртанов.





« Мы намерены этим своим правом воспользоваться, если до конца года ситуация по критичным регионам не будет выправляться, мы будем соответствующие предложения акимам направлять, поскольку я считаю, что сегодня знаний управленческих и технологий по управлению достаточно, и специалистов в этой области достаточно, чтобы привлечь нужных людей для решения злободневных для нашей страны задач » - добавил он.





Напомним, госпрограмма «Денсаулык» была утверждена приказом президента РК от 15 января 2016 года и включает в себя достижение 3 целевых индикаторов и 36 показателей результата. Среди них материнская смертность, 5-летняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями, продолжительность жизни, снижение количества пациентов на одного врача общей практики и так далее.





К слову, по словам генерального директора РГП ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК Айнур Айыпхановой, областями, достигшими наибольшего количества целей государственной программы «Денсаулык», стали Астана, ВКО и Карагандинская область.





Татьяна Ковалева, Астана



