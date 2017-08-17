15 доказательств того, что в полезных и вредных продуктах одинаковое количество калорий
17 августа 2017, 15:07
Набрать вес можно с помощью здоровой пищи и при этом, не надо ею объедаться.
Британка Люси Маунтейн, которая ведет в инстаграме фитнес-блог, решила развеять миф о том, что полезная еда всегда низкокалорийна. Она утверждает, что набрать вес можно с помощью здоровой пищи и при этом, не надо ею объедаться.
В своём блоге она наглядно показывает, сколько калорий содержится в разных продуктах и сравнивает их с более вредными.
1. Тут мы видим одинаковые по количеству калорий конфеты и орехи, но очевидно, что орехи намного полезнее
2. Слева обычные чипсы, а справа вегетарианские. Наглядно видно, что полезная еда не всегда менее калорийна
3. Посмотрите, сколько мы можем съесть свежей клубники. а сколько сушёной
4. Оба фруктовых салата очень полезные и вкусные, но в левом фрукты менее калорийны
5. Помните, что вода с разными вкусами намного калорийнее обычной
6. Не стоит отказывать себе в мороженом, просто выбирайте правильное
7. Тёмный шоколад полезнее, чем молочный, но калорий в нём больше
8. На вид два одинаковых блюда, разница лишь в количестве оливкового масла и жирности говядины
9. Обращайте внимание, что число калорий указывается на 100 г продукта
10. Абсолютно одинаковый набор продуктов может способствовать как набору веса, так и снижению
11. Чтобы сократить количество калорий, надо взять более лёгкий майонез и масло 12. 150 мл джина и 150 мл белого вина
12. 150 мл джина и 150 мл белого вина
13. Слева лесные ягоды и мед, а справа бананы, финики и арахисовое масло
14. Следите за порциями орехов. Вроде бы разница небольшая, но калорий в два раза больше
15. Не забывайте, что в напитках тоже есть калории
Источник: Twizz.ru.
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