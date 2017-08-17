В Казахстане в государственных медучреждениях не хватает врачей общей практики

80-й шаг развития напрямую связан с внедрением медицинского страхования на основе приоритетного развития первичной помощи, а значит ВОП, участковый врач и педиатр – ключевые специальности в развитии здравоохранения. Минздрав готов увеличить подушевое финансирование, чтобы увеличить количество врачей общей практики (ВОП) в стенах государственных медицинских учреждений. Об этом сегодня во время заседания коллегии министерства здравоохранения по итогам деятельности за первое полугодие заявил министр Елжан Биртанов, передает корреспондент Об этом сегодня во время заседания коллегии министерства здравоохранения по итогам деятельности за первое полугодие заявил министр Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz





«Основной вопрос — это нагрузка на врачей. Мы взяли себе в план снизить эту нагрузку до 1500 пациентов на одного ВОПа, есть цифры по участковым терапевтам и педиатрам, но к сожалению, динамики никакой нет за прошлый год, наоборот даже выросла нагрузка. Утечка кадров идет, восполнение слабое», - сказал министр.





В связи с этим он поручил департаменту организации медицинской помощи совместно департаментом финансов и ФОМС провести все необходимые расчеты.





«Мы понимаем, что доведение количества ВОПов до необходимого соотношения потребует дополнительных затрат и увеличения подушевого финансирования. Мы готовы на это идти, но должны быть соответствующие расчеты и четкий план до конца 2019 года, в разрезе регионов, как мы будем этих показателей достигать. В части поддержки штатными единицами и тарифами нам нужно тщательно все просчитать. И через месяц мы обсудим с вами в целом динамику, как мы будем насыщать регионы кадрами», - подытожил он.





Татьяна Ковалева, Астана