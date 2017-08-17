Рухани жаңғыру: Конкурс «Лучший малый город», «Лучший район» и «Лучшее село» проходит в ВКО

Победитель конкурса в каждой номинации получит премию, который будет направлен на дальнейшее благоустройство и развитие инфраструктуры.

Выездная комиссия областного конкурса по номинациям «Лучший малый город», «Лучший район» и «Лучшее село» уже начала свою работу. Из 15 сел и поселков, 2 малых городов и 15 районов, претендующих на звание лучших в своем регионе, комиссия выберет наиболее благоустроенные населенные пункты, с самой развитой инфраструктурой и лучшим озеленением.





В рамках реализации Стратегической Программы модернизации общественного сознания «Туған жер» по подпрограмме «Рухани қазына», по базовому проекту «Ұлттық құндылықтар – ел бірлігі» в Восточно-Казахстанской области с 15 июля по 30 сентября 2017 года проводится областной конкурс по благоустройству среди населенных пунктов области.





Предварительный этап конкурса, сбор заявок, формирование списка претендентов завершены. Теперь, с 14 августа по 8 сентября члены конкурсной комиссии будут выезжать в населенные пункты.





Руководителем комиссии является заместитель акима ВКО Серик Актанов. В состав войдут представители профильных областных управлений, регионального филиала партии «Нұр Отан» и члены Общественного совета ВКО.





Мероприятие проводится с целью повышения активности органов местного самоуправления в благоустройстве населенных пунктов, выявления малых городов, сел Восточно-Казахстанской области, в которых достигнуты наилучшие результаты в повышении благоустройства. А также, изучения и распространения среди местных исполнительных органов положительного опыта призеров и участников конкурса.





Как уже сообщалось ранее, оцениваются населенные пункты по состоянию архитектурных сооружений, фасадов зданий, уличного освещения, асфальтового покрытия, ограждений территорий, малых архитектурных форм, детских площадок, индивидуальных домов, количеству зеленых насаждений и другим.





Итоги конкурса будут подведены рабочей группой по результатам объездов и сопоставления критериев. Лучшим признается район, город, село, набравший в совокупности наибольшее количество баллов.





Победитель конкурса в каждой номинации получит премию, который будет направлен на дальнейшее благоустройство и развитие инфраструктуры.



