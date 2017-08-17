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Размещенные фото в соцсетях полицейские Павлодара не считают провокационными

17 августа 2017, 17:58

Ничего компрометирующего на фотографиях курсантов не нашли.

Фото, размещенные в соцсетях курсантами, полицейские не считают провокационными. Об этом сообщил начальник ДВД Павлодарской области Марат Кожаев, передает Today.kz.

В ДВД Павлодарской области завершили проверку. По словам Кожаева, весь Казахстан решил, что на снимках сотрудники ДВД области. Расследование от МВД поручили павлодарским полицейским.

Стало известно, что на фото нашли лишь шесть сотрудников павлодарского ДВД. Марат Кожаев признался, что снимки смотрели всем департаментом, однако ничего компрометирующего на них не нашли. По словам Кожаева, подавляющее большинство - это фотографии курсантов, впервые взявшим в руки пистолет.

Напомним, обращение было опубликовано на блоге министра Калмуханбета Касымова в июле. Жалобу разместил житель Павлодарской области.

Фото: Today.kz.

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