Назарбаев: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар», которое он давал сегодня, 17 августа, в Боровом, прокомментировал переход казахского алфавита на латиницу, передает Zakon.kz.

«Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается», - заявил глава государства.