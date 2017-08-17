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Назарбаев: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка

17 августа 2017, 21:18

«Русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается», - заявил глава государства.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар», которое он давал сегодня, 17 августа, в Боровом, прокомментировал переход казахского алфавита на латиницу, передает Zakon.kz.

«Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается», - заявил глава государства.


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