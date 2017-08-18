Дольщикам в Астане через суд передан незавершенный жилой комплекс

У пайщиков жилого комплекса для завершения строительства появилась возможность привлечь нового застройщика.

По иску прокурора столицы суд передал дольщикам незавершенный жилой комплекс "Абат". Экономический суд Астаны удовлетворил иск прокурора столицы в интересах более 130 членов жилищно-строительного кооператива «Успешный Дом», сообщает сообщает Zakon.k z со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.





С недобросовестного застройщика ЖСК «Төленді» Байжуманова А.С. взыскана сумма ущерба в размере более 800 миллионов тенге.





В счет взысканной суммы, жилищно-строительному кооперативу «Успешный дом» передан недостроенный жилой комплекс «Абат» с земельным участком.





На сегодняшний день у пайщиков жилого комплекса для завершения строительства появилась возможность привлечь нового инвестора (застройщика).





Напомним, в июле т.г. за хищение денежных средств дольщиков руководитель ЖСК «Төленді» Байжуманов А.С. был осужден к 8 годам лишения свободы.





Фото пресс-служба прокуратуры города Астаны



