Мобильное приложение Судебный кабинет

Балтабай Ж.А.

Судебный пристав

Есильского районного суда города Астаны

На сегодняшний день, одним из признаков качественного правосудия является - внедрение и применение современных технологий в судебную систему каждого государства. И, необходимо отметить, что в нынешнее время, развитие абсолютного большинства технологий видится в призме пользования мобильными гаджетами. Эта тенденция активно внедряется в банковскую систему, в деятельность многих организаций и государственных органов государства. Коснулось это непосредственно и судебной системы Республики Казахстан.

Придерживаясь вышеупомянутой тенденции, Верховным Судом Республики Казахстан активно ведется работа по внедрению современных технологии в деятельность судов. Так, Верховным Судом Республики Казахстан было создано мобильное приложение «Судебный кабинет». «Судебный кабинет» - это приложение, обеспечивающее постоянный, мобильный доступ к судопроизводству. Путем применения данного приложения, становится возможным осуществлять полный контроль движения судебных документов через свой мобильный телефон или планшет. Кроме того, пользуясь приложением, появляется возможность подавать заявления, отслеживать статус документов, производить поиск судебных дел, получать уведомления, просматривать списки слушанья дел и календарь процессов.

Данное приложение - это возможность просмотра самых актуальных новостей судебной системы страны. Доступ осуществляется на бесплатной основе для всех мобильных устройств. Информационные сервисы Верховного Суда обеспечивают прозрачность и доступность работы судебной системы, гарантируют соблюдение прав и интересов граждан при обращении в суды.

В рамках плана нации «100 конкретных шагов, современное государство», особое внимание уделяется работе по модернизации судебной системы. В достижении целей плана, важен процесс внедрения в судопроизводство современных, информационных и коммуникационных технологий.

Безусловно, мобильное приложение «Судебный кабинет» - это огромный шаг для развития современного, качественного и что особенно важно, доступного правосудия.