Минздрав подвел итоги работы ведомства за 1 полугодия 2017 года

Сегодня состоялось заседание Коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам деятельности за первое полугодия 2017 года и предстоящим задачам.

В мероприятии приняли участие члены Общественного совета, руководители управлений здравоохранения регионов, подведомственных организаций, территориальных департаментов и др.

В начале своего выступления министр здравоохранения РК Елжан Биртанов напомнил, что в нынешнем Послании народу Казахстана, Главой государства перед системой здравоохранения поставлены такие задачи, как: проведение широкой информационно-разъяснительной работы системы обязательного социального медицинского страхования, информатизация здравоохранения, введение регулирования цен на все лекарственные средства.

За этот период сформирована Служба общественного здравоохранения. Создание данной Службы является одним их приоритетных направлений Госпрограммы «Денсаулык» на 2016-2019 годы. Ее цель: внедрение доступных и эффективных механизмов по профилактике болезней и укреплению здоровья. Деятельность Службы направлена на все этапы жизни: от вакцинации младенцев и школьной медицины, вопросов здорового поведения, экологической безопасности, гигиены труда среди молодежи и взрослого населения до рационализации питания и предупреждения хронических дегенеративных заболеваний у пожилых. Все это призвано решать поставленные Главой государства задачи по увеличению продолжительности и улучшению качества жизни казахстанцев.

В рамках модернизация медицинского образования определены стратегические зарубежные партнеры медицинских ВУЗов. Проведена работа по разработке стратегических планов развития на 5 лет, суть которых заключается в изменении программ обучения, расширении академической и управленческой самостоятельности ВУЗов, создании университетских клиник, переобучении профессорско-преподавательского состава. Продолжается работа по модернизации сестринского образования на основе Финской модели прикладного бакалавриата, по которой обучается 320 человек в шести пилотных колледжах.

С 1 июля в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) начали поступать взносы от индивидуальных предпринимателей и отчисления от работодателей. В рамках совершенствования законодательной базы ОСМС 30 июня 2017 года принят Закон, предусматривающий ряд изменений в законодательстве об ОСМС. В 16 регионах страны созданы филиалы Фонда.

В реализацию Закона об обязательном социальном медицинском страховании Министерством и другими государственными органами ведется работа по разработке и принятию нормативных правовых актов.

В целях обеспечения равных условий частным и государственным поставщикам медицинских услуг ОСМС для развития конкуренции, по дерегулированию и снижению барьеров для бизнеса проведен анализ существующей ситуации по структуре государственных и частных медицинских организаций в РК и объему оказываемых ими услуг в рамах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Результатом дерегулирования и снижения барьеров для частных медицинских организаций станет: увеличение финансирования по ГОБМП и ОСМС на амбулаторном уровне до 20%, на стационарном уровне до 15%; передача 14 государственных функций в конкурентную среду, неправительственному сектору и саморегулируемым организациям; исключение требований санитарных правил и норм, являющихся барьерами для бизнеса. Таким образом, за счет повышения конкуренции будет повышена доступность качественных и безопасных медицинских услуг для населения.

В целях интеграции информационных систем, создания единого хранилища данных и единой точки входа в рамках проекта Всемирного банка внедряется Платформа интероперабельности (интеграции). Она планируется к запуску в пилотную эксплуатацию в конце 2017 года. Министерством также проводятся мероприятия по созданию информационной системы ФСМС. Для сбора отчислений и взносов на ОСМС используется имеющаяся информационная система «Организация обработки платежей», на базе которой в настоящее время идет сбор пенсионных взносов. Данная система доработана с учетом требований обязательного социального медицинского страхования.

В соответствии с поручением Главы государства, данном в нынешнем Послании народу Казахстана, Министерству здравоохранения РК необходимо ввести систему регулирования цен на все лекарственные средства в срок до конца текущего года. В настоящее время разработана методика формирования предельных цен на все лекарственные средства. Будут внесены соответствующие изменения в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Предпринимательский Кодекс РК в части наделения Министерства компетенцией регулирования цен на все лекарственные средства. Создана рабочая группа по разработке законопроекта, утверждена Дорожная карта, разработана Концепция и направлена на публичное обсуждение на сайте открытых НПА, а также на согласование в аккредитованные НПА и Национальную палату предпринимателей «Атамекен», После принятия нормативных правовых актов будет осуществляться регулирование цен на лекарства.

Для облегчения деятельности медицинских работников первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) сокращено количество отчетных и учетных форм на 30%, что позволит сократить бумажный документооборот, снизить нагрузку на медицинских работников и очереди в организациях ПМСП.

В 1 полугодии 2017 года Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг (ОКК), созданной в рамках реализации 82 шага Плана нации, одобрено 61 клинический протокол, диагностики и лечения, 14 медицинских технологий. Разработаны стандарты организации оказания хирургической, неонатальной хирургической помощи, челюстно-лицевой хирургии. До конца года запланировано разработать и совершенствовать 180 клинических протоколов, в том числе 98 новых и 82 старых, 8 стандартов организации оказания медицинской помощи.

В настоящее время ведется работа по переводу ОКК в саморегулируемую организацию, что позволит принимать решения самим профессиональным сообществом в консенсусе с государством. Также проводится аккредитация профессиональных медицинских ассоциаций с целью оценки их деятельности на соответствие установленным критериям для отбора и дальнейшей передачи им некоторых функций государственного органа.

Справочно: По итогам 1 полугодия текущего года показатель младенческой смертности снизился на 10.8%; показатель смертности от злокачественных новообразований на 5,6%, от инфаркта миокарда на 5,5%, от несчастных случаев и травм на 8,6%, от туберкулеза на 16,6%.