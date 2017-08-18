Госслужащие Астаны прошли аттестацию

15 августа на площадке столичного акимата состоялся брифинг по освещению итогов комплексной аттестации государственных служащих корпуса «Б» города Астаны.

В ходе брифинга руководителя департамента - председатель Совета по этике Департамента АДГСПК по городу Астане Т. Каскин отметил, что Главой государства в Плане Нации «100 конкретных шагов» в числе основных обозначена задача формирования профессионального государственного аппарата. В 15 шаге предусмотрено проведение комплексной аттестации действующих государственных служащих.

«Целью аттестации являлось не только определение уровня профессиональной подготовки и личностных качеств действующих сотрудников, но и выявление потенциала служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения. Ведь главными проводниками политики Президента являются госслужащие и от их качественной, и эффективной работы зависит успех всех проводимых реформ», - сказал спикер.

Также он добавил, что Департаментом были приняты все меры для того, чтобы аттестация носила максимально открытый характер, а решения аттестационных комиссий были объективными и обоснованными.

С ноября прошлого года по январь 2017 года обеспечена готовность трёх залов тестирования, общей пропускной способностью 320 человек в день, установлены компьютеры с программным обеспечением, на весь период проведения тестирования организован медпункт, проведены масштабные общегородские совещания с кадровыми службами всех государственных органов Астаны, организованы консультации и разъяснения положений аттестации.

Из общего числа подлежащих аттестации 2622 госслужащих, прошли аттестацию 99,9% или 2621. Один госслужащий не прошел аттестацию по уважительной причине (по состоянию здоровья).

Всего по решениям аттестационных комиссий трех уровней 199 госслужащих рекомендованы к повышению, из них 25 решений исполнено, остальные ожидают вакансий для повышения. Из 37 решений о понижений, исполнено 16, уволен - 1.