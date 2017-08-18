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Почему убивают казахстанцы: прокурор назвал основные причины убийств

18 августа 2017, 10:39

Умышленные убийства в основном совершаются во время семейно-бытовых споров, возникающих во время совместного распития алкоголя.

Прокурора Кызылординской области Халидуллы Дауешов на очередном задании Координационного совета области по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью озвучил основные причины по которым, совершаются убийства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кызылординской области.
"Во-первых, это – бытовые конфликты на фоне семейного неблагополучия (насилие, оскорбления, нескончаемые споры, усобицы и т.д.). Во-вторых, алкоголь. В состоянии алкогольного опьянения совершено 60% убийств. В состоянии алкогольного опьянения многие не могут контролировать свои чувства и эмоции, что зачастую приводит к плачевным последствиям. В-третьих, виктимное поведение потерпевших. Изучение ситуаций предшествовавших совершению убийств показало, что нередко причинами совершения убийств служат провоцирующие поведение и слова потерпевших. В-четвертых, ненадлежащее выполнение профилактических мер уполномоченными органами", - выделил Дауешов.

Как показал анализ, умышленные убийства в основном совершаются во время семейно-бытовых споров, возникающих во время совместного распития алкоголя.

Фото loja.by

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