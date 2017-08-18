Google выпустила поисковое приложение для стран с медленным Интернетом

Компания Google тестирует новую программу Search Lite для пользователей из развивающихся стран, где скорость подключения к Сети оставляет желать лучшего. Пока что "облегченную" версию поискового приложения могут скачать только жители Индонезии, пишет пишет Вести.Ru





Вероятно, вскоре новинку также можно будет загрузить из Индии. Возможности у Search Lite ровно те же, что у главного приложения Google: пользователи могут искать в Интернете при помощи текста и голоса, выполнять переводы на иностранные языки, читать новости и прогноз погоды.





Search Lite, однако, лишена богатой анимации и виджетов: после запуска программы перед пользователями предстает только "голая" поисковая строка, а вся информация представлена в виде компактной сетки иконок — как на домашнем экране.





В мае на конференции I/O гендиректор Google Сундар Пичаи объявил о намерении привлечь к Android "следующий миллиард пользователей". Реализовывать эту стратегию планируется за счет пользователей из небогатых стран, где уровень проникновения Интернета и смартфонов пока еще остается очень низким.

Так, в феврале этого года компания выпустила офлайн-версию YouTube, которая мало чем отличается от "обычного" Android-приложения видеосервиса, за исключением функции скачивания видео и просмотра без наличия Сети. Также Google работает на Android Go — лайт-версии Android, потребляющей меньше данных.



