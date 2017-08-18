Делегация КПО приняла участие в презентации на ЭКСПО-2017
18 августа 2017, 11:08
После официальной презентации представители КПО провели отдельные консультации в формате В2В с потенциальными инвесторами.
На площадке ЭКСПО-2017, состоялась презентация инвестиционного потенциала Западно-Казахстанской области с участием многочисленных иностранных и отечественных компаний, представителей министерств и ведомств РК, зарубежных миссий, АО НК «Астана Экспо - 2017» и Акимата г. Астаны.
В своей приветственной речи аким ЗКО Алтай Кульгинов рассказал об успешном опыте реализации совместных проектов в области с участием иностранных инвесторов и обозначил целый ряд перспективных направлений для инвестиционной деятельности.
В мероприятии также приняла участие делегация компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) во главе с генеральным директором Ренато Мароли. В своём выступлении Р. Мароли отметил, что в Западно-Казахстанской области создан благоприятный инвестиционный климат и выгодные условия для развития совместных проектов в регионе, в том числе и в рамках реализации Карачаганакского Проекта. Он призвал потенциальных участников стремиться к созданию совместных предприятий с местными товаропроизводителями, что позволило бы им успешно конкурировать за участие в деятельности проекта.
Бейбит Сабиров, управляющий КПО по развитию казахстанского бизнеса, представил подробную презентацию о работе КПО по привлечению инвестиций и новых технологий при освоении месторождения.
Он поделился информацией о текущих и планируемых проектах освоения КНГКМ, а также о выполнении КПО своих обязательств по реализации государственных инициатив, направленных на увеличение местного содержания. Бейбит Сабиров также рассказал о вкладе КПО в благоустройство и развитие социальной инфраструктуры в г. Уральск и области в целом.
После официальной презентации представители КПО провели отдельные консультации в формате В2В с потенциальными инвесторами.
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