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В США данные 1,8 млн избирателей оказались в свободном доступе в Сети

18 августа 2017, 11:15

Специалисты по безопасности полагают, что за то время, пока доступ к данным был открыт, ими никто не успел воспользоваться.

Из-за ошибки сотрудника компании, разрабатывавшей программное обеспечение для выборов в США, персональные данные 1,8 млн избирателей оказались в свободном доступе. Об этом сообщает CNN, передает РБК.

Election Systems & Software (ES&S), расположенная в Небраске, занималась разработкой программного обеспечения для избирательных комиссий в Чикаго. Сотрудник компании неверно указал настройки безопасности на сервере, в результате чего данные чикагских избирателей оказались в открытом доступе. Среди информации, которой можно было получить доступ, оказались имена, адреса, даты рождения избирателей, а также их номера социального страхования.

​Уязвимость сервера была обнаружена специалистами фирмы, занимающейся обеспечением компьютерной безопасности. Они предупредили руководство ES&S, после чего халатность была исправлена. Специалисты по безопасности полагают, что за то время, пока доступ к данным был открыт, ими никто не успел воспользоваться.

Ранее, 12 июля, стало известно, что хакерам удалось взломать компьютерные системы сети отелей, принадлежащих президенту США Дональду Трампу. Trump Hostels предупредила своих постояльцев, что это может привести к похищению их средств с кредитных карт.

Фото: vesti.ru.

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