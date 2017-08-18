Реализаторов алкоголя, не использующих сервис «Wipon Pro», будут привлекать к ответственности

Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции» на территории республики запрещаются хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок или считывающих информацию с учетно-контрольных марок алкогольной продукции, подлежащей маркировке, напоминает Управление государственных доходов по Медеускому району Алматы, передает Zakon.kz.

«В целях реализации закона, а также в рамках борьбы с реализацией алкогольной продукции с марками неустановленного образца и минимизации продажи нелегальной алкогольной продукции Комитетом государственных доходов МФ РК совместно с ТОО «Вайпойнг» разработано приложение «Wipon Pro» для оптовых и розничных реализаторов алкогольной продукции, - говорится в сообщении. - Программное обеспечение доступно для скачивания на официальном сайте www.wipon.pro».

Как отмечается, приложение «Wipon Pro» бесплатно доступно для скачивания до 31 августа, а с 1 сентября скачивание будет производится на платной основе. Приложение можно скачать как на персональный компьютер, так и на сотовый телефон.

С помощью этой программы реализаторы алкогольной продукции могут определить подлинность учетно-контрольной марки и легальность поставляемой алкогольной продукции.

«За хранение и реализацию алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок или считывающих информацию с учетно-контрольных марок алкогольной продукции, подлежащей маркировке учетно-контрольными марками, статьей 282 КоАП РК предусмотрена административная ответственность от 50 до 600 МРП», - отметили УГД.

См. также: Контроль за оборотом алкогольной продукции с помощью мобильного приложения