Трудовые отношения: при нарушении условий договора

М. Жугунисова,

судья суда г. Актобе

Трудовые споры возникают по вопросам неисполнения своих обязанностей стороной трудового договора, которые привели к нарушению прав другой стороны, поэтому их следует разделять на споры, вызванные неисполнением обязанностей работодателем и споры, вызванные неисполнением трудовых обязанностей работником.

Одним из основных принципов современного гражданского процесса является состязательность сторон. Именно сами спорящие стороны противопоставлены друг другу в соответствии со своими интересами, поэтому судебное разбирательство происходит в форме спора между ними, бремя доказывания возложено законом на сами стороны (ст. 72 ГПК РК). Применительно к трудовым спорам объектом судебного доказывания являются сведения о фактах, обосновывающие требования и возражения сторон, вытекающие из трудовых правоотношений. Особенности доказывания по трудовым спорам определяются характером и видом спорного правоотношения.

В отличие от общего принципа распределения обязанностей по доказыванию в гражданском процессе, в соответствии с которым обязанность по доказыванию лежит в равной мере на обеих сторонах спора, распределение обязанностей по судебному доказыванию в трудовом споре имеет свои особенности. В судебной практике при рассмотрении данной категории дел, в целях соблюдения принципа полноты и всесторонности исследования обстоятельств, имеющих значение для дела, происходит вынужденное отступление от общего принципа с возложением большей части доказывания на работодателя.

Физическое лицо вступает в трудовые отношения как работник, т.е. как лицо, выполняющее работу, определенную трудовым договором. Юридическое лицо (организация) или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и использующее труд наемных работников, вступает в трудовые отношения как работодатель, т.е. как лицо, которое обеспечивает работника работой, и выплачивает заработную плату по условиям трудового договора.

В основе трудовых споров лежит нарушение прав и обязанностей сторон трудового договора, из которого вытекают трудовые правоотношения сторон, его заключивших. Отсутствие трудового договора, заключенного в установленном законом порядке, не порождает трудовых правоотношений сторон. В то же время в законе установлено, что если работник был допущен работодателем к выполнению работ (трудовых обязанностей) и выполнял данную работу, но без заключения трудового договора ввиду виновных действий или бездействия работодателя, то трудовые отношения считаются возникшими и на стороны распространяются нормы трудового законодательства.

Основные обязанности сторон трудового договора содержатся в самом понятии договора, закрепленном законодателем. Так, трудовой договор - это письменное соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять определенную работу (трудовую функцию), соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель - предоставить ему работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством, трудовым, коллективным договором и актами работодателя, и своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату. Если же между сторонами заключен возмездный договор гражданско-правового характера на выполнение работ (оказание услуг), и он содержит любое из вышеперечисленных условий, то такой договор также необходимо рассматривать как трудовой договор и к нему должны применяться положения трудового законодательства.

Трудовые споры по инициативе работника и связанные с ними иски, в основном, касаются невыплаты, несвоевременной или неполной выплаты заработной платы, отпускных, компенсаций, расчетов при увольнении и иных выплат, предусмотренных законом и трудовым договором.

Понятие «заработная плата» включает в себя все денежные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, указанные в трудовом договоре или предусмотренные законом. В случае, если суд установит факты нарушения сроков и сумм выплат по заработной плате, работник имеет право на выплату ему со стороны работодателя пени по ставке банковского рефинансирования, начисленной на невыплаченную сумму, за каждый день просрочки.

Другая категория исков связана с расторжением трудового договора (незаконным увольнением), переводом на другую работу, они обусловлены нарушением порядка и условий, установленных трудовым законодательством и трудовым договором для расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя или изменения условий труда.

В случае, если суд установит факт незаконного увольнения или перевода на другую работу работника, последний имеет право требовать восстановить его в должности и (или) выплатить ему среднемесячную заработную плату за все время вынужденного прогула или разницу за время выполнения ниже-оплачиваемой работы, но не более чем за шесть месяцев.

Также в суде обжалуются акты работодателя, вынесенные с нарушением порядка и условий их принятия, а также ограничивающие права работника, закрепленные для него трудовым законодательством и (или) трудовым договором, коллективным договором и (или) актами работодателя.

Кроме того, споры по инициативе работников могут быть связаны с возмещением имущественного и иного вреда работнику, в том числе вреда здоровью, причиненного в процессе выполнения возложенных на него трудовых функций, наступившего в силу виновных действий или бездействий работодателя, его работников или третьих лиц. Иски работника, поданные в части взыскания заработной платы и по иным требованиям, связанным с трудовой деятельностью, освобождены от оплаты государственной пошлины.

Трудовые споры по инициативе работодателя могут связаны с взысканием имущественного вреда, причиненного действиями или бездействием работника, обусловленного утратой или повреждением работником вверенного ему имущества и отказом работника от добровольного возмещения его стоимости, взысканием расходов работодателя, связанных с возмещением имущественного и иного вреда работодателю и (или) третьим лицам, причиненным работником в процессе выполнения им трудовых функций, в случае отказа работника от его добровольного возмещения.

Также в суд могут быть поданы иные иски имущественного и неимущественного характера, которые обусловлены нарушением работником положений трудового договора и норм действующего законодательства.