В Жамбылскую область с рабочим визитом приехали народные избранники

Сегодня мажилисмены выехали в Меркенский район.

В Жамбылской области с рабочим визитом находятся депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, члены депутатской фракции партии «Нұр Отан» Бахытжан Ертаев и Сапархан Омаров, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Народные избранники уделяют внимание вопросам привлечения инвестиций в развитие МСБ, обсуждают наболевшие проблемы местных предпринимателей.





Они ознакомились с работой ряда предприятий и крестьянских хозяйств Байзакского, Жуалинского, Жамбылского районов.





В Байзакскои районе крестьянским хозяйством «Бирлик» планируется собрать на 30 га хороший урожай сахарной свеклы. Депутаты обещали помочь с выделением субсидий на выращивание сахарной свеклы.









Также побывали в ТОО «Жамбыл-Кус» аула Коктал, где производят порядка 40 млн. яиц в год.





Депутаты положительно отметили ведение дел крестьянских хозяйств «Дулат», где действует откормочный комплекс на три тысячи голов крупного рогатого скота и «Агали» Костобинского сельского округа.





Затем состоялось посещение детского сада «Ерсян Жанай» в ауле Мырзатай, построенного в рамках ГЧП и рассчитанного на 50 мест.





В рамках поездки по Жуалынскому району народные избранники посетили солнечную электростанцию ТОО «Burnoe Solar-1». Ежегодно электростанция будет доставлять около 73 млн. киловатт-часов энергии в казахстанские сети. Проект реализуется ТОО «Самрук-Қазына Инвест», британской компанией United Green Energy Limited и АО «НК «СПК «Тараз».









Гости ознакомились с работой крестьянского хозяйства ТОО «Гамбург» и ТОО «Бурненская молочная компания». Оба предприятия успешно работают в сфере животноводства. Продукция этих компаний пользуется популярностью у казахстанцев, так как в производстве используются натуральные компоненты.





По итогам поездки по району мажилисмены посетили музей Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы.





В ходе поездки по Жамбылскому району были посещены ряд предприятий и социальных объектов. Такие как мавзолей «Айша бибі», ТОО «Бином Строй Деталь», ТОО «Super Pharm», птицефабрики « Аса DAMU».





Кроме того ознакомились с работами детского сада «Нұр әлім» в селе Пригородное, стоматологического центра «Айгерім», открытого в рамках программы «Жұмыспен қамту-2020», нового здания «Дом ветеранов» в селе Аса.





В целом, по итогам поездки депутаты дали положительную оценку темпам социально-экономического развития районов.









Все озвученные проблемы предпринимателей депутаты обещали поднять на заседаниях Мажилиса.





Сегодня мажилисмены выехали в Меркенский район.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



