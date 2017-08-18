В Жамбылскую область с рабочим визитом приехали народные избранники
18 августа 2017, 11:44
Сегодня мажилисмены выехали в Меркенский район.
В Жамбылской области с рабочим визитом находятся депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, члены депутатской фракции партии «Нұр Отан» Бахытжан Ертаев и Сапархан Омаров, передает пресс-служба акима Жамбылской области.
Народные избранники уделяют внимание вопросам привлечения инвестиций в развитие МСБ, обсуждают наболевшие проблемы местных предпринимателей.
Они ознакомились с работой ряда предприятий и крестьянских хозяйств Байзакского, Жуалинского, Жамбылского районов.
В Байзакскои районе крестьянским хозяйством «Бирлик» планируется собрать на 30 га хороший урожай сахарной свеклы. Депутаты обещали помочь с выделением субсидий на выращивание сахарной свеклы.
Также побывали в ТОО «Жамбыл-Кус» аула Коктал, где производят порядка 40 млн. яиц в год.
Депутаты положительно отметили ведение дел крестьянских хозяйств «Дулат», где действует откормочный комплекс на три тысячи голов крупного рогатого скота и «Агали» Костобинского сельского округа.
Затем состоялось посещение детского сада «Ерсян Жанай» в ауле Мырзатай, построенного в рамках ГЧП и рассчитанного на 50 мест.
В рамках поездки по Жуалынскому району народные избранники посетили солнечную электростанцию ТОО «Burnoe Solar-1». Ежегодно электростанция будет доставлять около 73 млн. киловатт-часов энергии в казахстанские сети. Проект реализуется ТОО «Самрук-Қазына Инвест», британской компанией United Green Energy Limited и АО «НК «СПК «Тараз».
Гости ознакомились с работой крестьянского хозяйства ТОО «Гамбург» и ТОО «Бурненская молочная компания». Оба предприятия успешно работают в сфере животноводства. Продукция этих компаний пользуется популярностью у казахстанцев, так как в производстве используются натуральные компоненты.
По итогам поездки по району мажилисмены посетили музей Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы.
В ходе поездки по Жамбылскому району были посещены ряд предприятий и социальных объектов. Такие как мавзолей «Айша бибі», ТОО «Бином Строй Деталь», ТОО «Super Pharm», птицефабрики « Аса DAMU».
Кроме того ознакомились с работами детского сада «Нұр әлім» в селе Пригородное, стоматологического центра «Айгерім», открытого в рамках программы «Жұмыспен қамту-2020», нового здания «Дом ветеранов» в селе Аса.
В целом, по итогам поездки депутаты дали положительную оценку темпам социально-экономического развития районов.
Все озвученные проблемы предпринимателей депутаты обещали поднять на заседаниях Мажилиса.
Сегодня мажилисмены выехали в Меркенский район.
Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области
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