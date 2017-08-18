В Актюбинской области стартовали областные сельские спортивные игры «Ақ-бидай-2017»

Состязания приурочены ко Дню спорта. В этом году актюбинских спортсменов принимает Алгинский район.

Заместитель акима области Ербол Нургалиев, принявший участие в торжественной церемонии открытия соревнований поздравил всех присутствующих с началом летнего спортивного праздника, пожелал успехов и благополучия, а спортсменам и тренерам — победы, передает Информационный центр «Ақтөбе ақпарат».





- Главой нашего государства Нурсултаном Назарбаевым уделяется огромное внимание вопросам развития физической культуры и спорта, воспитанию подрастающего поколения. Во исполнение поручений Президента в нашем регионе возводятся новые современные спортивные комплексы и залы, укрепляется материально-техническая база, работают секции по различным видам спорта. Проведение сельских спортивных игр позволит нам не только повысить интерес к массовым видам спорта, физической культуре и спорту, создать в сельской местности условия для занятия спортом, но и комплектовать спортсменов в сборную области, - подчеркнул заместитель акима области.









Право зажечь огонь летней областной спартакиады «Ак бидай 2017» предоставили чемпиону Азии по каратэ-до Андрею Актауову.





В соревнованиях принимают участие 13 команд со всех районов области и г. Актобе, всего — более 1000 спортсменов. В ближайшие два дня участникам предстоит проявить свои силы в 17-ти различных видах спорта.









Кроме того, Почетными грамотами Министра культуры и спорта РК, нагрудными знаками «Почетный деятель спорта РК» Комитета по делам физической культуры и спорта, благодарственными письмами и денежными сертификатами акима области были награждены актюбинцы, внесшие большой вклад в развитие спорта области.









Мероприятие продолжилось концертной программой с участием творческих коллективов области.





Участники, занявшие призовые места будут награждены медалями и грамотами, кубками и дипломами различной степени.









Победители представят область в VI республиканских соревнованиях сельских спортивных игр «Ак бидай».





Фото: Информационный центр «Ақтөбе ақпарат»



