|
Нормы
выдачи работникам молока
|
№ п/п
|
Норма выдачи питьевого молока за смену
|
Наименование химических веществ: при работе, которой выдается
питьевое молоко до 3,2 % жирности по 0,5 литра за смену независимо от ее
продолжительности в дни фактической занятости работника на работах,
связанных с производством или применением их:
|
1.
|
0,5 литр
|
Алифатические и
алициклические углеводороды (насыщенные и ненасыщенные):
1) углеводороды ряда
метана: бутан, изобутан, пентан, изопентан, гексан, октан, изооктан, нонан;
2) углеводороды ряда этилена:
бутилены, амилены, изобутилен;
3) циклические
непредельные углеводороды: циклопентадиен, цициклопентадиен,
циклопентадие-нилтрикарбонил марганца;
4) ароматические
углеводороды одно-многоядерные: бензол, ксилол, толуол, этилбензол, кумол
(диизопропиленбензол), ксилолы, стиролы, дефенил, нафталин и их
производные.
|
2.
|
0,5 литр
|
Галогенопроизводные
углеводороды жирного ряда:
1) фторпроизводные:
фторэтилен, дифторэтилен, трифторэтилен, тетрафторэтилен, трифторпропилен,
дифторэтан, декафторбутан;
2) хлорпроизводные:
хлористый метил, хлористый метилен, хлороформ, четыреххлористый углерод,
хлористый этил, дихлорэтан, трихлорэтан, тетрахлорэтан, трихлорпропан,
тетрахлорпентан, хлористый винил дихлорэтилен, трихлорэтилен,
тетрахлорэтилен, гексахлорциклопентадиен, аллодан, хлоропрен, хлористый
аллил, хлористый бутилен, гексахлорбутадиен и остальные этого ряда;
3) бромпроизводные:
бромистый метилен, бромистый метил, бромистый этил, дибромэтан,
тетрабромэтан, дибромпропан, бромоформ и остальные;
4) йодопроизводные:
йодистый метил, йодоформ, йодистый этил;
5) смешанные
галогенопроизводные: дифторхлор-метан, фтордихлорметан.
|
3.
|
0,5 литр
|
Галогенопроизводные
углеводородов ароматического ряда: хлорбензол, дихлорбензол, трихлорбензол,
тетрахлорбензол, гексахлорбензол, хлористый бензил, бензотрихлорид,
хлорстирол, бромбензол, бромистый бензил и остальные галогенопроизводные
этого ряда.
|
4.
|
0,5 литр
|
Хлорпроизводные
одноциклических многоядерных углеводородов: хлорированные дифенилы, хлорокись
дифенила, хлориндан, хлорнафталины, гептахлор, ДДТ, гексахлорциклогексан,
полихлорпинен, полихлоркамфен, хлортен, симазин, артазин.
|
5.
|
0,5 литр
|
Спирты:
1) спирты и гликоли
жирного ряда предельные и непредельные: спирт метиловый, аллиловый,
кротониловый;
2) галогенопроизводные
спиртов жирного ряда: спирт октафторамиловый, тетрафторпропиловый;
3) спирты
алициклического и ароматического ряда: бензиловый спирт, циклогексанол.
|
6.
|
0,5 литр
|
Фенолы: фенол,
хлорфенолы, пентахлорфенол, крезолы, гидрохинон, пентахлорфенолят натрия.
|
7.
|
0,5 литр
|
Эфиры алициклического и
алифатического ряда и их галогенопроизводные: диметиловый, диэтиловый,
диизопропиловый, дибутиловый, винилбутиловый, дивиниловый, монохлордиметиловый,
дихлорди-этиловый, тетрахлордиэтиловый, эфиры этиленгликоля,
пропиленгликоля, глицерина, полигликолевые эфиры.
|
8.
|
0,5 литр
|
Эфиры фенолов: гваякол,
монобензиловый эфир гидрохинона, динил и остальные этого ряда.
|
9.
|
0,5 литр
|
Органические окиси и
перекиси: окись этилена, пропилена, эпихлоргидрина, гидроперекись
изопропилбензола, перекись бензоила, перекись метилэтилкетона,
циклогексанона и остальные представители соединений данной группы.
|
10.
|
0,5 литр
|
Тиоспирты, тиофенолы и
тиоэфиры: метил-и этил-меркаптаны, трихлортиофенол и пентахлортиофенол;
соли трихлорфеноксиуксусной кислоты.
|
11.
|
0,5 литр
|
Альдегиды и кетоны
замещенные и незамещенные: ацетальдегид, формальдегид, бекзальдегид,
акролеин, ацетон, бромацетон, хлорацетон, пентахлорацетон, гексахлорацетон,
хлорацетофенон и остальные этого ряда.
|
12.
|
0,5 литр
|
Органические кислоты, их
ангидриды, амиды и галогеноангидриды: малеиновый, фталевый ангидрид,
кислоты: муравьиная, уксусная, пропионовая и их ангидриды, нафтеновые
кислоты, хлористый бензоил хлорфеноксиуксусная кислота, соединения
карбаминовой кислоты, тиодитиокарбаминовой кислоты, диметилформамид и
остальные этой группы, а также диазосоединения, диазокетоны и диазоэфиры.
|
13.
|
0,5 литр
|
Сложные эфиры: эфиры
азотистой, азотной, серной, хлорсульфоновой, муравьиной, уксусной,
пропионовой, акриловой, милакриловой кислот и их галогено-производные.
|
14.
|
0,5 литр
|
Сложные эфиры и амиды кислот
фосфора: трикрезилфосфат, тиофос, метафос, метилэтилтиофос, меркаптофос,
метилмеркаптофос, карбофос, фосфамид, хлорофос, табун, зоман, зарин,
октаметил, диэтилхлормонофосфат, метилдихлортифосфат, диметил-хлортнофосфат
и остальные фосфорорганические ядохимикаты.
|
15.
|
0,5 литр
|
Нитро - и
аминосоединения жирного полиметиленового ряда и их производные:
нитроолефины, нитрометан, нитроэтан, нитропропан, нитробутан, нитрофоска,
хлоропикрин, нитроциклогексан, метиламин, диметиламин, триметиламин, этиламин,
диэтиламин, триэтиламин, этиленимин, полиэтиленполиамин,
гексаметилендиамин, этаполамин, циклогексаиламин, дициклогексиламин и
остальные этого ряда.
|
16.
|
0,5 литр
|
Нитро - и
аминосоединения ароматического ряда и их производные: нитробензолы,
нитротолуолы, нитроксилол, динок, диносеб, нитронафталины,
нитрохлорбензолы, нитрофенола, нитро- и аминоанизоанилин, ацетонанилин,
хлоранилин, фенилендиамины, бензидин, парафитидин.
|
17.
|
0,5 литр
|
Бензохиноны, нафтахинон,
антрахинон, бензатрен, парабензохинон и дихлорнафтахинон.
|
18.
|
0,5 литр
|
Органические красители:
антрахиноновые, нитро и нитрозокрасители, азокрасители, азиновые,
2-метилфуран (силван).
|
19.
|
0,5 литр
|
Гетероциклические соединения:
фуран, тетрагидрофуран, фурфурол, тиофен, индол, пиридин, пиразалан, пурин,
пиридиновые и пуриновые основания, пиколины, никотиновая кислота, диоксаны,
пиперидин, морфолин, гексоген, барбатураты, их полупродукты.
|
20.
|
0,5 литр
|
Алкалоид атропин,
кокаин, опий, морфин, кокаин, стрихнин, сальсолин, омнокок, никотин,
анатазин и остальные при производстве этих препаратов, а также сырье и
готовая продукция, содержащие указанные алкалоиды (табачно-махорочное,
сигарное, сигаретное производство, ферментация табака).
|
21.
|
0,5 литр
|
Бороводороды.
|
22.
|
0,5 литр
|
Галогены и
галогенопроизводные: фтор, хлор, бром, йод, хлористый, бромистый, фтористый
водород, плавиковая, кремнефтористоводородная кислоты, окись фтора, окись и
двуокись хлора, трифторид хлора, хлористый йод, хлорокись углерода
(фосген).
|
23.
|
0,5 литр
|
Соединения серы:
сероводород, сероуглерод, хлороульфоновая кислота, хлорангидриды серы,
сернистый и серный ангидриды.
|
24.
|
0,5 литр
|
Селен и его соединения:
селенистый ангидрид, селенистая кислота, селеновая кислота, их соли,
хлорокись селена, органические соединения селена.
|
25.
|
0,5 литр
|
Теллур и его соединения.
|
26.
|
0,5 литр
|
Соединения азота:
гидразин и его производные, окислы азота, азотная кислота, азид натрия,
аммиак, нитрит натрия, хлористый азот, хлористый нитрозил, гидроксиламин.
|
27.
|
0,5 литр
|
Желтый (белый) фосфор и
его соединения: фосфорный ангидрид, фосфорная кислота и ее соли.
|
28.
|
0,5 литр
|
Мышьяк и его соединения:
мышьяковистый и мышьяковый ангидриды, арсенит кальция, арсенат кальция,
арсенит натрия, парижская зелень, осароол, иприт.
|
29.
|
0,5 литр
|
Сурьма и ее соединения:
сурьмянистый и сурьмяный ангидриды, сурьмянистый водород, хлориды сурьмы.
|
30.
|
0,5 литр
|
Цианиды: цианистый
водород, цианиды натрия и калия, дициан, хлорциан, бромциан, цианамид
кальция, цианурхлорид, цианистый бензил.
|
31.
|
0,5 литр
|
Нитролы: ацетонитрил, ацетонциангидрин,
акрилонитрил, этиленциангидрин, берзонитрил.
|
32.
|
0,5 литр
|
Изоцианаты,
фенилизоцианат, гексаметилендиизоцианат, толуилендиизоцианат.
|
33.
|
0,5 литр
|
Соединения кремния в
виде аэрозоля с содержанием свободной кристаллической двуокиси кремния
свыше 10 %.
|
34.
|
0,5 литр
|
Ртуть и ее
неорганические и органические соединения: ртуть металлическая, цианид
ртути, нитрат ртути, гремучая ртуть, диметилртуть, этилмеркурхлорид,
этилмеркуфосфат, диэтилртуть, хлор фенолртуть, меркурацетат, меркуран и
остальные соединения ртути.
|
35.
|
0,5 литр
|
Марганец и его
соединения: окислы марганца, сульфат, хлорид марганца, аэрозоли остальных
его соединений.
|
36.
|
0,5 литр
|
Бериллий и его
соединения: окись бериллия, гидрат окиси бериллия, карбид бериллия, сульфат
бериллия, хлорид бериллия, фторокись бериллия и аэрозоли остальных
соединений бериллия.
|
37.
|
0,5 литр
|
Таллий и его соединения:
хлорид таллия, сульфат таллия, ацетат таллия, нитрат таллия, карбонат
таллия.
|
38.
|
0,5 литр
|
Титан и его соединения.
|
39.
|
0,5 литр
|
Ванадий и его
соединения: пятиокись, трехокись ванадия, ванадаты аммония, натрия и
кальция, хлориды ванадия.
|
40.
|
0,5 литр
|
Хром и его соединения:
трехокись хрома, окись хрома, хромовые кварцы, бихромат натрия и остальные.
|
41.
|
0,5 литр
|
Молибден и его
соединения: трехокись молибдена, молибден аммония.
|
42.
|
0,5 литр
|
Никель и его соединения:
закись никеля, окись никеля, гидрат закиси никеля.
|
43.
|
0,5 литр
|
Метанол.
|
44.
|
0,5 литр
|
Оловоорганические,
борорганические и кремнийорга-нические соединения.
|
45.
|
0,5 литр
|
Свинец и его соединения.
|
46.
|
0,5 литр
|
Карбонилы металлов: никеля,
кобальта, марганца.
|
47.
|
0,5 литр
|
Литий, цезий, рубидий,
остальные щелочноземельные элементы и их соединения.
|
48.
|
0,5 литр
|
Редкоземельные элементы
(лантаниды) и их соединения.
|
49.
|
0,5 литр
|
Кадмия оксиды и другие
его соединения.
|
50.
|
0,5 литр
|
Антибиотики: биомицин,
тетрациклин, синтомицин, левомицетин.
|
51.
|
0,5 литр
|
Компоненты
микробиологического происхождения: бактериальные токсины, микотоксины,
токсины одноклеточных водорослей.
|
52.
|
0,5 литр
|
Аэрозоли
сильнодействующих ядовитых веществ при их производстве.
|
53.
|
0,5 литр
|
Производство всех видов
сажи.
|
54.
|
0,5 литр
|
Пестициды.
|
55.
|
0,5 литр
|
Производство: железной руды
и ее обогащении, кокса, углекислоты, извести и ее обжиге, коксовании и
полукоксовании.
|
56.
|
0,5 литр
|
Диметил сульфид,
моноэтаноламин насышенный, N-метиланилин, дихлорэтан, метил трибутиловый
эфир (МТБЭ), агидол-1, класс нефть и продукты нефтепереработки.
Примечание: Питьевое молоко - молоко цельное, обезжиренное, нормализованное,
обогащенное - молочный продукт с массовой долей молочного жира менее 10%,
подвергнутый термической обработке, как минимум пастеризации, без добавления
сухих молочных продуктов и воды, расфасованный в потребительскую тару.
Нормы
выдачи работникам равноценных пищевых продуктов
Примечание: В соответствии с требованиями технического регламента
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС
033/2013, принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9
октября 2013 года № 67) в настоящих Нормах выдачи работникам равноценных
пищевых продуктов установлены следующие понятия и их определения:
1) ацидофилин - кисломолочный продукт, произведенный с
исполь-зованием в равных соотношениях заквасочных микроорганизмов
(ацидофильной молочнокислой палочки, лактококков и закваски, приготовленной
на кефирных грибках);
2) йогурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих
обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием заквасочных
микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской
молочнокислой палочки);
3) простокваша - кисломолочный продукт, произведенный с
использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков и (или) термофильных
молочнокислых стрептококков);
4) ряженка - кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания
топленого молока с добавлением или без добавления молочных продуктов с использованием
заквасочных микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков) с
добавлением или без добавления болгарской молочнокислой палочки;
5) творог - кисломолочный продукт, произведенный с использованием
заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси лактококков и термофильных
молочнокислых стрептококков) и методов кислотной или кислотно-сычужной
коагуляции молочного белка с последующим удалением сыворотки путем
самопрессования, и (или) прессования, и (или) сепарирования (центрифугирования),
и (или) ультрафильтрации с добавлением или без добавления составных частей
молока (до или после сквашивания) в целях нормализации молочных продуктов;
6) кефир - кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного
(молочнокислого и спиртового) брожения с использованием закваски,
приготовленной на кефирных грибках, без добавления чистых культур
молочнокислых микроорганизмов и дрожжей;
7) сыр - молочный продукт или молочный составной продукт,
произведенный из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов
переработки молока с использованием или без использования специальных
заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочного белка с помощью
молокосвертывающих ферментов, или кислотным, или термокислотным способом с
последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее формованием,
прессованием, с посолкой или без посолки, созреванием или без созревания с
добавлением или без добавления немолочных компонентов, вводимых не в целях
замены составных частей молока.
Приказ вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.