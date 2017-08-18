Нормы выдачи работникам молока № п/п Норма выдачи питьевого молока за смену Наименование химических веществ: при работе, которой выдается питьевое молоко до 3,2 % жирности по 0,5 литра за смену независимо от ее продолжительности в дни фактической занятости работника на работах, связанных с производством или применением их: 1. 0,5 литр Алифатические и алициклические углеводороды (насыщенные и ненасыщенные): 1) углеводороды ряда метана: бутан, изобутан, пентан, изопентан, гексан, октан, изооктан, нонан; 2) углеводороды ряда этилена: бутилены, амилены, изобутилен; 3) циклические непредельные углеводороды: циклопентадиен, цициклопентадиен, циклопентадие-нилтрикарбонил марганца; 4) ароматические углеводороды одно-многоядерные: бензол, ксилол, толуол, этилбензол, кумол (диизопропиленбензол), ксилолы, стиролы, дефенил, нафталин и их производные. 2. 0,5 литр Галогенопроизводные углеводороды жирного ряда: 1) фторпроизводные: фторэтилен, дифторэтилен, трифторэтилен, тетрафторэтилен, трифторпропилен, дифторэтан, декафторбутан; 2) хлорпроизводные: хлористый метил, хлористый метилен, хлороформ, четыреххлористый углерод, хлористый этил, дихлорэтан, трихлорэтан, тетрахлорэтан, трихлорпропан, тетрахлорпентан, хлористый винил дихлорэтилен, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, гексахлорциклопентадиен, аллодан, хлоропрен, хлористый аллил, хлористый бутилен, гексахлорбутадиен и остальные этого ряда; 3) бромпроизводные: бромистый метилен, бромистый метил, бромистый этил, дибромэтан, тетрабромэтан, дибромпропан, бромоформ и остальные; 4) йодопроизводные: йодистый метил, йодоформ, йодистый этил; 5) смешанные галогенопроизводные: дифторхлор-метан, фтордихлорметан. 3. 0,5 литр Галогенопроизводные углеводородов ароматического ряда: хлорбензол, дихлорбензол, трихлорбензол, тетрахлорбензол, гексахлорбензол, хлористый бензил, бензотрихлорид, хлорстирол, бромбензол, бромистый бензил и остальные галогенопроизводные этого ряда. 4. 0,5 литр Хлорпроизводные одноциклических многоядерных углеводородов: хлорированные дифенилы, хлорокись дифенила, хлориндан, хлорнафталины, гептахлор, ДДТ, гексахлорциклогексан, полихлорпинен, полихлоркамфен, хлортен, симазин, артазин. 5. 0,5 литр Спирты: 1) спирты и гликоли жирного ряда предельные и непредельные: спирт метиловый, аллиловый, кротониловый; 2) галогенопроизводные спиртов жирного ряда: спирт октафторамиловый, тетрафторпропиловый; 3) спирты алициклического и ароматического ряда: бензиловый спирт, циклогексанол. 6. 0,5 литр Фенолы: фенол, хлорфенолы, пентахлорфенол, крезолы, гидрохинон, пентахлорфенолят натрия. 7. 0,5 литр Эфиры алициклического и алифатического ряда и их галогенопроизводные: диметиловый, диэтиловый, диизопропиловый, дибутиловый, винилбутиловый, дивиниловый, монохлордиметиловый, дихлорди-этиловый, тетрахлордиэтиловый, эфиры этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, полигликолевые эфиры. 8. 0,5 литр Эфиры фенолов: гваякол, монобензиловый эфир гидрохинона, динил и остальные этого ряда. 9. 0,5 литр Органические окиси и перекиси: окись этилена, пропилена, эпихлоргидрина, гидроперекись изопропилбензола, перекись бензоила, перекись метилэтилкетона, циклогексанона и остальные представители соединений данной группы. 10. 0,5 литр Тиоспирты, тиофенолы и тиоэфиры: метил-и этил-меркаптаны, трихлортиофенол и пентахлортиофенол; соли трихлорфеноксиуксусной кислоты. 11. 0,5 литр Альдегиды и кетоны замещенные и незамещенные: ацетальдегид, формальдегид, бекзальдегид, акролеин, ацетон, бромацетон, хлорацетон, пентахлорацетон, гексахлорацетон, хлорацетофенон и остальные этого ряда. 12. 0,5 литр Органические кислоты, их ангидриды, амиды и галогеноангидриды: малеиновый, фталевый ангидрид, кислоты: муравьиная, уксусная, пропионовая и их ангидриды, нафтеновые кислоты, хлористый бензоил хлорфеноксиуксусная кислота, соединения карбаминовой кислоты, тиодитиокарбаминовой кислоты, диметилформамид и остальные этой группы, а также диазосоединения, диазокетоны и диазоэфиры. 13. 0,5 литр Сложные эфиры: эфиры азотистой, азотной, серной, хлорсульфоновой, муравьиной, уксусной, пропионовой, акриловой, милакриловой кислот и их галогено-производные. 14. 0,5 литр Сложные эфиры и амиды кислот фосфора: трикрезилфосфат, тиофос, метафос, метилэтилтиофос, меркаптофос, метилмеркаптофос, карбофос, фосфамид, хлорофос, табун, зоман, зарин, октаметил, диэтилхлормонофосфат, метилдихлортифосфат, диметил-хлортнофосфат и остальные фосфорорганические ядохимикаты. 15. 0,5 литр Нитро - и аминосоединения жирного полиметиленового ряда и их производные: нитроолефины, нитрометан, нитроэтан, нитропропан, нитробутан, нитрофоска, хлоропикрин, нитроциклогексан, метиламин, диметиламин, триметиламин, этиламин, диэтиламин, триэтиламин, этиленимин, полиэтиленполиамин, гексаметилендиамин, этаполамин, циклогексаиламин, дициклогексиламин и остальные этого ряда. 16. 0,5 литр Нитро - и аминосоединения ароматического ряда и их производные: нитробензолы, нитротолуолы, нитроксилол, динок, диносеб, нитронафталины, нитрохлорбензолы, нитрофенола, нитро- и аминоанизоанилин, ацетонанилин, хлоранилин, фенилендиамины, бензидин, парафитидин. 17. 0,5 литр Бензохиноны, нафтахинон, антрахинон, бензатрен, парабензохинон и дихлорнафтахинон. 18. 0,5 литр Органические красители: антрахиноновые, нитро и нитрозокрасители, азокрасители, азиновые, 2-метилфуран (силван). 19. 0,5 литр Гетероциклические соединения: фуран, тетрагидрофуран, фурфурол, тиофен, индол, пиридин, пиразалан, пурин, пиридиновые и пуриновые основания, пиколины, никотиновая кислота, диоксаны, пиперидин, морфолин, гексоген, барбатураты, их полупродукты. 20. 0,5 литр Алкалоид атропин, кокаин, опий, морфин, кокаин, стрихнин, сальсолин, омнокок, никотин, анатазин и остальные при производстве этих препаратов, а также сырье и готовая продукция, содержащие указанные алкалоиды (табачно-махорочное, сигарное, сигаретное производство, ферментация табака). 21. 0,5 литр Бороводороды. 22. 0,5 литр Галогены и галогенопроизводные: фтор, хлор, бром, йод, хлористый, бромистый, фтористый водород, плавиковая, кремнефтористоводородная кислоты, окись фтора, окись и двуокись хлора, трифторид хлора, хлористый йод, хлорокись углерода (фосген). 23. 0,5 литр Соединения серы: сероводород, сероуглерод, хлороульфоновая кислота, хлорангидриды серы, сернистый и серный ангидриды. 24. 0,5 литр Селен и его соединения: селенистый ангидрид, селенистая кислота, селеновая кислота, их соли, хлорокись селена, органические соединения селена. 25. 0,5 литр Теллур и его соединения. 26. 0,5 литр Соединения азота: гидразин и его производные, окислы азота, азотная кислота, азид натрия, аммиак, нитрит натрия, хлористый азот, хлористый нитрозил, гидроксиламин. 27. 0,5 литр Желтый (белый) фосфор и его соединения: фосфорный ангидрид, фосфорная кислота и ее соли. 28. 0,5 литр Мышьяк и его соединения: мышьяковистый и мышьяковый ангидриды, арсенит кальция, арсенат кальция, арсенит натрия, парижская зелень, осароол, иприт. 29. 0,5 литр Сурьма и ее соединения: сурьмянистый и сурьмяный ангидриды, сурьмянистый водород, хлориды сурьмы. 30. 0,5 литр Цианиды: цианистый водород, цианиды натрия и калия, дициан, хлорциан, бромциан, цианамид кальция, цианурхлорид, цианистый бензил. 31. 0,5 литр Нитролы: ацетонитрил, ацетонциангидрин, акрилонитрил, этиленциангидрин, берзонитрил. 32. 0,5 литр Изоцианаты, фенилизоцианат, гексаметилендиизоцианат, толуилендиизоцианат. 33. 0,5 литр Соединения кремния в виде аэрозоля с содержанием свободной кристаллической двуокиси кремния свыше 10 %. 34. 0,5 литр Ртуть и ее неорганические и органические соединения: ртуть металлическая, цианид ртути, нитрат ртути, гремучая ртуть, диметилртуть, этилмеркурхлорид, этилмеркуфосфат, диэтилртуть, хлор фенолртуть, меркурацетат, меркуран и остальные соединения ртути. 35. 0,5 литр Марганец и его соединения: окислы марганца, сульфат, хлорид марганца, аэрозоли остальных его соединений. 36. 0,5 литр Бериллий и его соединения: окись бериллия, гидрат окиси бериллия, карбид бериллия, сульфат бериллия, хлорид бериллия, фторокись бериллия и аэрозоли остальных соединений бериллия. 37. 0,5 литр Таллий и его соединения: хлорид таллия, сульфат таллия, ацетат таллия, нитрат таллия, карбонат таллия. 38. 0,5 литр Титан и его соединения. 39. 0,5 литр Ванадий и его соединения: пятиокись, трехокись ванадия, ванадаты аммония, натрия и кальция, хлориды ванадия. 40. 0,5 литр Хром и его соединения: трехокись хрома, окись хрома, хромовые кварцы, бихромат натрия и остальные. 41. 0,5 литр Молибден и его соединения: трехокись молибдена, молибден аммония. 42. 0,5 литр Никель и его соединения: закись никеля, окись никеля, гидрат закиси никеля. 43. 0,5 литр Метанол. 44. 0,5 литр Оловоорганические, борорганические и кремнийорга-нические соединения. 45. 0,5 литр Свинец и его соединения. 46. 0,5 литр Карбонилы металлов: никеля, кобальта, марганца. 47. 0,5 литр Литий, цезий, рубидий, остальные щелочноземельные элементы и их соединения. 48. 0,5 литр Редкоземельные элементы (лантаниды) и их соединения. 49. 0,5 литр Кадмия оксиды и другие его соединения. 50. 0,5 литр Антибиотики: биомицин, тетрациклин, синтомицин, левомицетин. 51. 0,5 литр Компоненты микробиологического происхождения: бактериальные токсины, микотоксины, токсины одноклеточных водорослей. 52. 0,5 литр Аэрозоли сильнодействующих ядовитых веществ при их производстве. 53. 0,5 литр Производство всех видов сажи. 54. 0,5 литр Пестициды. 55. 0,5 литр Производство: железной руды и ее обогащении, кокса, углекислоты, извести и ее обжиге, коксовании и полукоксовании. 56. 0,5 литр Диметил сульфид, моноэтаноламин насышенный, N-метиланилин, дихлорэтан, метил трибутиловый эфир (МТБЭ), агидол-1, класс нефть и продукты нефтепереработки. Примечание: Питьевое молоко - молоко цельное, обезжиренное, нормализованное, обогащенное - молочный продукт с массовой долей молочного жира менее 10%, подвергнутый термической обработке, как минимум пастеризации, без добавления сухих молочных продуктов и воды, расфасованный в потребительскую тару. Нормы выдачи работникам равноценных пищевых продуктов № п/п Норма выдачи за смену Наименование пищевого продукта 1. 500 грамм Кисломолочные жидкие продукты, в том числе обогащенные, с содержанием жира до 3,5 % (кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5 % 2. 100 грамм Творог не более 9 % жирности 3. 60 грамм Сыр не более 24 % жирности Примечание: В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013, принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67) в настоящих Нормах выдачи работникам равноценных пищевых продуктов установлены следующие понятия и их определения: 1) ацидофилин - кисломолочный продукт, произведенный с исполь-зованием в равных соотношениях заквасочных микроорганизмов (ацидофильной молочнокислой палочки, лактококков и закваски, приготовленной на кефирных грибках); 2) йогурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки); 3) простокваша - кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков и (или) термофильных молочнокислых стрептококков); 4) ряженка - кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания топленого молока с добавлением или без добавления молочных продуктов с использованием заквасочных микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков) с добавлением или без добавления болгарской молочнокислой палочки; 5) творог - кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков) и методов кислотной или кислотно-сычужной коагуляции молочного белка с последующим удалением сыворотки путем самопрессования, и (или) прессования, и (или) сепарирования (центрифугирования), и (или) ультрафильтрации с добавлением или без добавления составных частей молока (до или после сквашивания) в целях нормализации молочных продуктов; 6) кефир - кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного (молочнокислого и спиртового) брожения с использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках, без добавления чистых культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей; 7) сыр - молочный продукт или молочный составной продукт, произведенный из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока с использованием или без использования специальных заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочного белка с помощью молокосвертывающих ферментов, или кислотным, или термокислотным способом с последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее формованием, прессованием, с посолкой или без посолки, созреванием или без созревания с добавлением или без добавления немолочных компонентов, вводимых не в целях замены составных частей молока. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.