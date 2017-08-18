Орман Нурбаев назначен Председателем Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» Председателем Правления национальной компании назначен Орман Каримович Нурбаев.
О. Нурбаев окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, по специальности инженер и Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК, в области международных отношений
В разные годы работал в Администрации Президента РК, в Министерстве экономики и бюджетного планирования, в системе Министерства иностранных дел РК, в том числе в ряде казахстанских загранучреждений.
До назначения занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Туркменистане.
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