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Орман Нурбаев назначен Председателем Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»

 

​Решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» Председателем Правления национальной компании назначен Орман Каримович Нурбаев.

О. Нурбаев окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, по специальности инженер и Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК, в области международных отношений

​В разные годы работал в Администрации Президента РК, в Министерстве экономики и бюджетного планирования, в системе Министерства иностранных дел РК, в том числе в ряде казахстанских загранучреждений.

​До назначения занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Туркменистане.

 

18 августа 2017, 11:58
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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