На Общественном совете при МТСЗН обсуждены проекты законодательства по вопросам социального обеспечения

15 августа 2017 года состоялось заседание членов Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с участием председателя профсоюза работников здравоохранения Бутиной Мереке Сагимбаевны и заместителя председателя ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки», члена общественного совета Министерства образования и науки Республики Казахстан Бежанарова Виктора Федоровича по презентации проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

В ходе заседания были заслушаны основные поправки и дополнения в действующее законодательство Казахстана. Так, планируется внести изменения и дополнения в 19 нормативных правовых актов (3 Кодекса и 16 Законов).

Главой государства в своем Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» была отмечена задача усиления адресности государственной поддержки нуждающимся гражданам на основе оценки их реальных доходов и условий жизни. В этой связи, Правительству Республики Казахстан было поручено разработать новую социальную политику путем оптимизации системы социального обеспечения.

В Концепции социального развития Казахстана до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2014 года № 396, отмечено, что обновленная нормативная правовая база станет основой эффективности системы государственного управления социальными процессами и залогом успешной реализации новых инициатив в социальной сфере.

Принятие законопроекта обусловлено необходимостью совершенствования социального законодательства в части упорядочения социальных гарантий для отдельных категорий граждан, а также устранение коллизий, пробелов и приведение норм в соответствие с нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

Концептуальные поправки и дополнения связаны с:

- уточнением условий оказания гражданам социальной поддержки, в части распространения действия норм по дополнительной оплате труда и дополнительному оплачиваемому отпуску на граждан, имеющих статус пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и проживающих на территориях радиационного загрязнения;

- внесением изменений редакционного и уточняющего характера в целях единообразного толкования норм по возмещению расходов на коммунальные услуги и топливо специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии социальных сфер, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.

В целом законопроект членами Общественного совета и представителями профсоюзных организаций одобрен с учетом предложенных редакционных поправок в части норм, устанавливающих право на приобретение топлива и покрытие расходов за коммунальные услуги специалистам социальной сферы в сельской местности.