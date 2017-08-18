Замглавы ЦИК: пока не вижу равенства политических партий в Казахстане

Почему в Казахстане действует пропорциональная, а не смешанная избирательная система объяснил замглавы Центризбиркома республики Владимир Фоос, сообщает Sputnik Казахстан.

Согласно информации на официальном сайте ЦИК РК, политические партии формируют состав мажилиса парламента через пропорциональную систему выборов (по партийным спискам). Ранее в Казахстане выборы депутатов мажилиса проходили по смешанной избирательной системе (67 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, а 10 — по спискам политических партий).

«Дело в том, что смешанная система у нас уже присутствовала, была поставлена задача перед государством о том, чтобы партии набрали свою силу. То есть развитие партийной системы», — сказал Фоос на заседании в пятницу.

Он отметил, что для развития партийной системы Казахстан осуществил переход на пропорциональную избирательную систему.

«Вот когда, я думаю, политические партии войдут в силу, что смогут смело конкурировать на равных между собой, я думаю, можно опять вернуться к смешанной системе. Пока я не вижу равенства политических партий», — отметил Фоос.

В Казахстане официально зарегистрированы шесть политических партий: «Нұр Отан», «Бірлік», Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Коммунистическая Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).