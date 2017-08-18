ЦИК РК представил поправки в закон о выборах

Центризбирком РК внес на рассмотрение Межведомственной комиссии в Минюст концепции двух законопроектов РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в РК» и «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О республиканском референдуме», передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы предлагаем внесение изменений в два закона. Последние изменения в закон о выборах, не считая тех, которые прошли в этом году по инициативе Президента, были в 2007 году, основные. Кроме тех, когда приводили закон в соответствие с принятыми постановления Конституционного Совета и закона об изменении Верховного суда по поводу принадлежности», - сказал заместитель главы ЦИК РК Владимир Фоос.

В то же время он перечислил основные предложения по поправкам.

«Это касается образования избирательных комиссий из представителей только политических партий, мы предполагаем, чтобы члены ЦИК приостанавливали членство политических партий на время работы ЦИК. Мы предлагаем увеличить состав участковых избирательных комиссий в зависимости от количества избирателей на избирательных участках для распределения нагрузки между членами комиссий. Повышения зарплаты члена комиссий во время электорального периода, потому что они все у нас на общественных началах работают. Определить, что в составе комиссии должно быть не более половины работников одной организации - это вечное замечание ОБСЕ. Уточнить, кем созывается первое заседание комиссии после выборов в маслихаты - неясность в законе, вечная путаница», - пояснил спикер.

Также, по его словам, необходимо уточнить полномочия членов с правом совещательного голоса.

«Есть у нас такие от политических партий, которые не смогли иметь своих представителей в комиссии. Определить отзывы аккредитации международных наблюдателей, потому что мы уже сталкивались с такими делами - в законе у нас это не прописано. Определить, как пересматриваются границы округов и участков, что нет в законе. Упорядочить регистрацию избирателей. Вы знаете, что с состоянием регистрации избирателей у нас проблемы, сейчас у нас появилась временно зарегистрированные граждане - нужно думать, что делать с ними», - уточнил он.

В. Фоос указал, что кроме этого требуется определить изменения или дополнения в цикле агитаций.

«Это издание СМИ по тиражам, которые «плавают» в зависимости от того или иного кандидата. Это определение дебатов, кроме тех, которые проводит ЦИК. Много вопросов стало, как упорядочить или определить работу с Интернет-ресурсами, эту работу надо каким-то образом обозначить. Предложить, что гарантии государства для выступления кандидатов в СМИ были выражены в денежном выражении, а не как сейчас, потому что исполнять то, как написано сейчас, у государства средств не хватит. Определить, как проходит агитация в воинских частях», - перечислил выступающий.

В то же время необходимо уточнить сроки доставки избирательных бюллетеней, децентрализацию полномочий избирательных комиссий, изготовление бюллетеней на выборах маслихатов - это в регионах, выборы маслихатов проводить из средств местного бюджета. Определить, как собираются подписи и признаки их недостоверности.

«У нас есть вопросы по статьям закона о снятии за декларацию и снятие за клевету с регистрации кандидатов. Определить время окончания и выдвижения в законе, порядок размещения лиц в партийном списке, распределение депутатских мандатов и приведение статей в соответствии, исключение противоречий, которые имеются. Много проблем накопилось, кроме того мы являемся членами комиссии ОБСЕ, Венецианской комиссии, нам необходимо их рекомендации изучать и принимать в какой-то мере, чтобы они не предъявляли претензии государствам, что мы игнорируем из рекомендации», - подчеркнул замглавы ЦИК.

Вместе с тем спикер сообщил, что закон о референдуме в Казахстане не изменялся с 1999 года, кроме тех точечных изменений, которые были в этом году инициированы Президентом РК.

«Там необходимо привести его в соответствие с нормами, которые прописаны в законе о выборе - определить сбор подписей, оплату инициативной группы, срок действия инициативной группы по инициативе референдума, определить, что такое представители от регионов, которые будут участвовать. Естественно, уточнить привести в соответствие с полномочиями избирательных комиссий с законом о выборах. Это основные направления, которые мы хотим предусмотреть в двух законах», - заключил В. Фоос.

Ксения Давыдова