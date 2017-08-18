Корешков назвал недостатки в игре "Барыса"

Главный тренер астанинского хоккейного клуба "Барыс" Евгений Корешков в интервью официальному сайту Континентальной хоккейной лиги перечислил недостатки своих подопечных в преддверии старта регулярного сезона этого турнира, пишет пишет Sputnik





"Барыс" в рамках подготовки к регулярному сезону КХЛ, который откроется для него 24 августа домашним матчем с московским "Спартаком", проведет два предсезонных турнира. В первом из них, домашнем Кубке президента Казахстана, столичный клуб занял четвертое место (в турнире участвовало шесть команд КХЛ). В настоящее время "Барыс" участвует в мемориале Блинова в Омске, где после двух игр идет третьим – в мемориале играет пять команд.





"Есть моменты, которые необходимо подтянуть, и это абсолютно нормально. Для чего, собственно, проводят летние турниры? Чтобы выявить недочеты в тактическом рисунке, выявить, где у нас сбой, что требует улучшения. Мы все это увидели, и уже на мемориале Блинова будем исправлять. Надо работать над выходом из зоны, построением обороны, другими игровыми аспектами, все перечислять не буду", — сказал Корешков официальному сайту Лиги.





По его словам, чтобы довести все действия команды до автоматизма, требуется время – казахстанский специалист не исключил, что "Барысу" и его тренерскому штабу понадобится для этого "и часть матчей чемпионата" Континентальной хоккейной лиги.

Одновременно наставник казахстанской команды заверил, что новички команды, в частности – североамериканцы Линден Вэй и Даррен Диц – уже успешно акклиматизировались в клубе.





"Они уже освоились, и на льду и вне льда у ребят хорошие отношения с партнёрами по команде. В плане самоотдачи на тренировках и в играх претензий к ним нет, пашут на полную катушку. Уверен, все встанет на свои места, по щелчку пальцев ничего не происходит", — подчеркнул Корешков.





При этом наставник "Барыса" напомнил, что команда потеряла на два с половиной месяца лидера второго звена – Романа Старченко, получившего травму руки на Кубке президента Казахстана в Астане. По его словам, это "огромная потеря для команды", и пока тренерский штаб "Барыса" не видит ему замены.





Хотя на мемориал Блинова и отправился нападающий усть-каменогорского "Торпедо" Талгат Жайлауов, с которым клуб подписал пробный контракт с целью рассмотреть его кандидатуру в качестве замены Старченко во втором атакующем звене.





Пробный контракт в КХЛ подписывается клубом и игроком на время предсезонного сбора, перед началом регулярного чемпионата он должен быть заменен полноценным контрактом, либо (если игрок является свободным агентом, то есть на него не претендуют другие команды) пробный контракт может продлеваться в начале или в конце каждого последующего месяца.





Таким образом, Жайлауов может находиться в "Барысе" на пробном контракте вплоть до возвращения Старченко в строй. Что касается задач "Барыса" в нынешнем розыгрыше КХЛ, то их руководство клуба, по словам Корешкова, озвучит по возвращении команды из Омска, где мемориал Блинова закончится 19 августа игрой казахстанского клуба с омским "Авангардом". экспертизы, обстоятельства случившегося выясняются.





Фото © Sputnik / Виталий Белоусов



