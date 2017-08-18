Синоптики прогнозируют повышение температуры в Казахстане
18 августа 2017, 14:24
В южных регионах из-за ветра объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют повышение температуры в стране, однако большая часть республики по-прежнему будет под влиянием антициклона, передает Zakon.kz.
Так, в западной, северо-западной, юго-западной половине страны в ближайшие дни погода без осадков, днем столбики термометров повысятся до 28-37 тепла.
В северной, восточной и юго-восточной половине республики ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление ветра, возможно выпадение града, основной температурный фон ночью 2-12 тепла, днем повышение до 20-32 тепла.
В южных регионах из-за ветра объявлено штормовое предупреждение. В кызылординской области 19 августа сохраняется северо-восточный, северный ветер силой 15-20 м/с. Сутки 18-20 августа местами по Южно-Казахстанской области сохраняется усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.
Фото: dknews.kz.
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