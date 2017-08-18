Назначен новый руководитель Управления физической культуры и спорта Кызылординской области

Распоряжением акима Кызылординской области на должность руководителя управление физической культуры и спорта назначен Акимов Олжас Азатович.

Олжас Азатович родился 8 марта 1980 года в поселке Торетам Кызылординской области. Окончил Российский Международный олимпийский университет по специальности «Спортивный менеджмент», Международный казахско-турецкий университет имени К.Яссауи по специальности «Юрист», Университет «Болашак» по специальности «Физическая культуры и спорт». Кончил Академию государственного управления при Президенте РК.

Является заслуженным тренером РК по кикбоксингу, Почетным работником спорта РК, судьей международной категории. С 1998 по 2000 гг. служил в рядах Вооруженных Сил РК.

2000-2003 г. средняя школа № 56 г. Байконур, учитель физической культуры, тренер по боксу.

С 2003 г. Комитет таможенного контроля министерства финансов РК, таможня «Байконур» главный специалист.

2008-20012 г. ООО «Инфрастрой» заместитель генерального директора по общим вопросам.

2010-2012 г. Внештатный советник специального представительства Президента РК на комплексе Байконур.

2013-2013 г. Директор «Регби клуб «Астана» акимата г. Астана.

2013-2014 г. Директор спортивный клуб «Жигер» акимата г. Астаны.

2014-2015 г. Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва Министерства Культуры и спорта РК, главный тренер.

С 2015 г. Директор специализированная детско-юношеская спортивная школа № 17» акимата г.Алматы.

С 2016 г. Заместитель руководителя департамента билетирования ГФ Дирекции по подготовке и проведению 28-ой Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы.

С 1 апреля т.г. по сей день занимал должность старшего тренера Старший тренер по универсальному бою в Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Министерства культуры и спорта РК.

Семейный, воспитывает двух детей.