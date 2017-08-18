К концу недели тенге снова ослабел
18 августа 2017, 16:50
Минимальная стоимость достигла 332,45. Максимальная цена - 333,36.
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 18 августа средневзвешенный курс составил 332,89 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.
Минимальная стоимость достигла 332,45. Максимальная цена - 333,36. Объем торгов достиг 43,8 млн долларов.
По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс доллара США составил 332,80 тенге за доллар (+0,12 тенге), суммарный объем торгов – 66 300 тыс. долларов (-87 300 тыс. USD).
Напомним, с 4 августа 2017 года курс нацвалюты держался на уровне в 332 тенге за доллар.
По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменниках составил 333-333,7 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.50 по времени Астаны составила 51,12 доллара за баррель.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873803-51f4c2d02e6aba78a31fac1d245b02f7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...