К концу недели тенге снова ослабел

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 18 августа средневзвешенный курс составил 332,89 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.





Минимальная стоимость достигла 332,45. Максимальная цена - 333,36. Объем торгов достиг 43,8 млн долларов.





По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс доллара США составил 332,80 тенге за доллар (+0,12 тенге), суммарный объем торгов – 66 300 тыс. долларов (-87 300 тыс. USD).





Напомним, с 4 августа 2017 года курс нацвалюты держался на уровне в 332 тенге за доллар.





По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменниках составил 333-333,7 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.50 по времени Астаны составила 51,12 доллара за баррель.



