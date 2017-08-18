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К концу недели тенге снова ослабел

18 августа 2017, 16:50

Минимальная стоимость достигла 332,45. Максимальная цена - 333,36.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 18 августа средневзвешенный курс составил 332,89 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

Минимальная стоимость достигла 332,45. Максимальная цена - 333,36. Объем торгов достиг 43,8 млн долларов.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс доллара США составил 332,80 тенге за доллар (+0,12 тенге), суммарный объем торгов – 66 300 тыс. долларов (-87 300 тыс. USD).

Напомним, с 4 августа 2017 года курс нацвалюты держался на уровне в 332 тенге за доллар.

По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменниках составил 333-333,7 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.50 по времени Астаны составила 51,12 доллара за баррель.


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