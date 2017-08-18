Подсудность гражданских дел

Нурабай С.К.

Судья Есильского районного суда г. Астаны

Вопрос о подсудности и подведомственности спора решается судьей еще на стадии принятия искового заявления. На стадии подготовки достоверность сведений о месте проживания или нахождения ответчика может быть еще проверена судом в случае возврата документов, направленных по указанному адресату.

Может быть изменена подсудность по ходатайству законных представителей несовершеннолетнего лица (часть третья статьи 27 ГПК). Данный вопрос суду необходимо обсуждать на стадии подготовки дела к судебному разбирательству на предварительном судебном заседании, чтобы не создавать препятствия для рассмотрения дела в судебном заседании. Как правило, в обоснование ходатайства сторона указывает на нахождение ребенка в юрисдикции не специализированного суда. В случае заявления ходатайства в ходе рассмотрения дела по существу суд выясняет причину не заявления его в ходе подготовки дела к судебному разбирательству. При отсутствии уважительных причин ходатайство о направлении дела по подсудности может быть отклонено с учетом всех обстоятельств по делу, в том числе: процессуальной экономии и отсутствия данных, препятствующих рассмотрению дела в судебном разбирательстве в этом суде.

По вопросу о передаче дела в другой суд выносится определение, которое может быть обжаловано, опротестовано в суд апелляционной инстанции в соответствии с требованиями части третьей статьи 34 ГПК, решение которого является окончательным и обжалованию и опротестованию не подлежит. Поскольку нормой предусмотрено «по вопросу передачи дела», то и определение об отказе в передаче дела в другой суд также подлежит обжалованию в аналогичном порядке.

Иск о признании права собственности на имущество, за исключением недвижимого, предъявляется по месту нахождения ответчика. В отношении недвижимого имущества действует правило об исключительной подсудности. Иски о правах на земельные участки, здания, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей (недвижимое имущество), предъявляются по месту нахождения этих объектов.

В зависимости от сторон гражданского дела иски рассматриваются районными (городскими) судами, если одной из сторон является гражданин. В случае если сторонами дела являются физические лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридические лица - иск подсуден специализированным экономическим судам.

Требование об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество не является самостоятельным спором о правах на это имущество. Основанием для обращения в суд является неисполнение должником обязательства, предполагающее удовлетворение требований кредитора за счет стоимости предмета залога, поэтому не применимы положения статьи 31 ГПК об исключительной подсудности.

В случае если в договоре банковского займа имеется арбитражная оговорка либо сторонами договора заключено письменное арбитражное соглашение, то это обстоятельство является основанием для возврата судьей искового заявления (подпункт 7) части первой статьи 152 ГПК). Если таких обстоятельств нет и заявленное требование подведомственно суду, то необходимо ответить на второй вопрос: подсудно ли оно данному суду. На стадии принятия искового заявления определяется правильность подачи иска по подсудности согласно требованиям главы 3 ГПК. По искам, связанным с договором банковского займа, следует обращать внимание на условия таких договоров, которыми может быть установлена договорная подсудность, изменяющая территориальную (статья 32 ГПК).

Иск о расторжении договора розничной купли-продажи и возврате уплаченной суммы предъявляется по месту нахождения продавца-организации, а если продавцом является индивидуальный предприниматель - по месту его жительства (статья 29 ГПК). Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства (часть третья статьи 30 ГПК). Такой иск может быть заявлен по выбору истца в суд по месту: жительства истца; заключения или исполнения договора (часть девятая статьи 30 ГПК). Иски рассматриваются районными (городскими) судами.

Иск об отмене дарения имущества, за исключением недвижимого, предъявляется по месту нахождения ответчика. В отношении недвижимого имущества действует правило об исключительной подсудности, если имеются основания, указанные в статье 31 ГПК. В зависимости от сторон гражданского дела иски рассматриваются районными (городскими) судами, если одной из сторон является гражданин. В случае если сторонами дела являются физические лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридические лица - иск подсуден специализированным экономическим судам.