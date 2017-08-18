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В Алматы на учет поставлены 26 неблагополучных семей

18 августа 2017, 16:56

В отношении еще 16 родителей возбуждены административные производства за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Очередной критический случай халатного отношения родителей к воспитанию детей выявлен полицейскими в Ауэзовском районе Алматы. Восьмилетний мальчик из-за пагубного пристрастия отца и матери к алкоголю рискует не попасть на первый звонок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МПС ДВД города.

"Мы ранее уже сообщали, что в масштабах нашего мегаполиса сейчас проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Каникулы», которое предусматривает подворный и поквартирный обход вверенного административного участка. В ходе одного из таких рейдов в микрорайоне Аксай была выявлена семейная пара, злоупотребляющая спиртными напитками. Все бы ничего, но волнует тот факт, что в этой семье воспитывается мальчик – второклассник. Дома царит ужасающая антисанитария, бытовых условий практически нет, в такой обстановке жить ребенку – небезопасно. С мамой мальчика гр. А., 1982 года рождения, и с ее супругом была проведена беседа, в ходе которой они клятвенно обещали в течение нескольких дней прекратить пить, навести в доме порядок и заняться воспитанием своего ребенка. В конце концов, накануне школы у родителей должна быть занята голова хлопотами подготовки детей к учебному году, а не коротанием времени "в обнимку" со спиртным. Мы взяли на контроль эту семью и проследим за тем, как будут исполнены обещания. В противном случае в отношении этих граждан будут приняты меры в соответствие с законодательством", - поделилась мнением начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

При этом, в полиции отмети, что за три дня проведения ОПМ на учет в органы внутренних дел поставлены еще 26 неблагополучных семей, в которых воспитываются дети. В отношении еще 16 родителей возбуждены административные производства по признакам правонарушения, предусмотренных ст. 127 КРКобАП – неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы этих дел для принятие решения уже направлены в СМАС по городу Алматы.



Фото: пресс-служба МПС ДВД Алматы.

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