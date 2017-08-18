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АО «Банк «Bank RBK» сообщило об изменении в составе Правления

 

АО «Банк «Bank RBK» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что «в соответствии с решением Совета директоров Банка от 15.08.2017 г. Нурланов Нурхан Нурланович назначен на должность Заместителя Председателя Правления Банка».

18 августа 2017, 17:40
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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