АО «Банк «Bank RBK» сообщило об изменении в составе Правления

АО «Банк «Bank RBK» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что «в соответствии с решением Совета директоров Банка от 15.08.2017 г. Нурланов Нурхан Нурланович назначен на должность Заместителя Председателя Правления Банка».