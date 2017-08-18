АО «Банк «Bank RBK» сообщило об изменении в составе Правления
АО «Банк «Bank RBK» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что «в соответствии с решением Совета директоров Банка от 15.08.2017 г. Нурланов Нурхан Нурланович назначен на должность Заместителя Председателя Правления Банка».
18 августа 2017, 17:40
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873814-875e5c9445a6d91fe1b5bb19a84a9f20
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4873814-875e5c9445a6d91fe1b5bb19a84a9f20
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com