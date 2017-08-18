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Bitcoin cash ворвалась в тройку самых дорогих криптовалют в мире

18 августа 2017, 21:53

Первое и второе места по капитализации — у классического Bitcoin ($71 млрд, текущий курс $4345) и Ethereum ($28,8 млрд, текущий курс — $306,67).

Стоимость криптовалюты Bitcoin Cash в ходе сегодняшних торгов перешагнула порог в $500 за единицу, свидетельствуют данные Coinmarketcap.com, агрегатора торговой информации с бирж криптовалют, передает Росбалт.

В 00:49 мск курс Bitcoin Cash достиг рекордной отметки со 2 августа — $567 за монету. По данным на 14:55 мск Bitcoin Cash торговался на уровне $498,58, что на 66,1% больше, чем цена закрытия 17 августа. Тогда стоимость валюты находилась на отметке $300, сообщает РБК.

Капитализация Bitcoin Cash таким образом выросла до $8 млрд, что переместило цифровой актив на третье место в рейтинге виртуальных валют по капитализации. При этом bitcoin cash сместила на четвертое место криптовалюту Ripple, чья капитализация на 14:55 мск составляла $6,1 млрд.

Первое и второе места по капитализации — у классического Bitcoin ($71 млрд, текущий курс $4345) и Ethereum ($28,8 млрд, текущий курс — $306,67).

Bitcoin cash — это новая криптовалюта, появившаяся в августе в результате разделения биткоина. Выделение bitcoin cash из классического биткоина произошло из-за того, что часть майнеров (тех, кто предоставляет свои вычислительные ресурсы для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению биткоин-транзакций) и владельцев криптовалюты предложили заменить имеющийся протокол биткоина на новый протокол SegWit2x. Эта замена должна была помочь увеличить скорость транзакций и уменьшить размер комиссии. Так как на это изменение согласились не все участники рынка, была выделена особая ветвь Bitcoin Cash с новым протоколом и увеличенным размером блока (хранилище данных о транзакциях) с 1 до 8 Мб. На следующий день после разделения, 2 августа, Bitcoin Cash достигла максимальной стоимости в $756 за единицу, а затем резко перешла к снижению, опустившись к 5 августа до $237.

Фото: cashinbitcoins.com

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