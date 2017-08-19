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Британские подростки ради забавы дали лошади кокаин

19 августа 2017, 01:36

Лошадь могла погибнуть от такого наркотика, но дети этого не осознавали.

В Великобритании несколько школьников решили подшутить над лошадью и не нашли другой забавы, кроме как дать ей кокаину. Происходящее подростки выложили в соцсеть, сообщает Дни.ru

"Лошадь могла погибнуть от такого наркотика, но дети этого не осознавали. Они делали это ради развлечения", – рассказала позже мать одного из подростков.

Сообщается, что лошадь после развлечения подростков осталась жива.



Фото: Ридус


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