Британские подростки ради забавы дали лошади кокаин

Лошадь могла погибнуть от такого наркотика, но дети этого не осознавали.

В Великобритании несколько школьников решили подшутить над лошадью и не нашли другой забавы, кроме как дать ей кокаину. Происходящее подростки выложили в соцсеть





"Лошадь могла погибнуть от такого наркотика, но дети этого не осознавали. Они делали это ради развлечения", – рассказала позже мать одного из подростков.





Сообщается, что лошадь после развлечения подростков осталась жива.













Фото: Ридус



