Британские подростки ради забавы дали лошади кокаин
19 августа 2017, 01:36
Лошадь могла погибнуть от такого наркотика, но дети этого не осознавали.
В Великобритании несколько школьников решили подшутить над лошадью и не нашли другой забавы, кроме как дать ей кокаину. Происходящее подростки выложили в соцсеть, сообщает Дни.ru
"Лошадь могла погибнуть от такого наркотика, но дети этого не осознавали. Они делали это ради развлечения", – рассказала позже мать одного из подростков.
Сообщается, что лошадь после развлечения подростков осталась жива.
Фото: Ридус
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