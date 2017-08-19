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Трампа предложили отправить к психиатру

19 августа 2017, 06:15

Политик отмечает, что у президента «довольно странное поведение и речь, вызывающая обеспокоенность».

Член Палаты представителей США Зо Лофгрен внесла в конгресс проект резолюции, предписывающий отправку президента страны Дональда Трампа на медицинскую и психиатрическую экспертизы, которые определят, способен ли он занимать должность руководителя государства. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает Mercury News.

Лофгрен указала, что, по ее мнению, у Трампа могут обнаружить начальную стадию слабоумия. Также проект предписывает подвергнуть обследованию вице-президента США Майка Пенса.

Она отмечает, что у президента «довольно странное поведение и речь, вызывающая обеспокоенность».

После этого Лофгрен предлагает определить, могут ли Трамп и его команда руководить страной.

Двадцать пятая поправка к Конституции США определяет порядок установления временной недееспособности президента страны, когда вице-президент действует как исполняющий обязанности президента.

Фото: Dominick Reuter / Reuters, источник – Лента.ру


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