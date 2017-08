Полицейские поразились глазам арестованной за пьяную езду

Жительница американского штата Флорида была арестована за вождение в нетрезвом виде, а также за то, что везла не пристёгнутого ребёнка. Однако полицейских поразило не это, а её глаза. На фото 31-летней Брэнди Лерма, сделанного для полицейской картотеки, они раскрыты неестественно широко.

Как пояснила полицейским женщина, перед поездкой она принимала лекарственные препараты, которые были выписаны её врачом. Лерма не стала отрицать и того, что выпила.

Издание Mirror полагает, что этот факт и послужил причиной такой необычной формы её глаз.

