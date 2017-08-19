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Неизвестный недуг скота добрался до Атырауской области

19 августа 2017, 11:15

Ранее сообщалось, что крупный рогатый скот в Западно-Казахстанской области погибает из-за неизвестной болезни

Почти месяц в одном из районов Атырауской области погибает крупный рогатый скот по неизвестным причинам, сообщает портал "Ак Жайык".

По данным издания, начиная с 20 июля в Исатайском районе Атырауской области на участке "Айбас", относящемся к Тущыкудыкскому сельскому округу, идет падеж крупного рогатого скота. На сегодня пало 120 коров.

"Так как скот ещё находится на пастбищах, хозяева сами привозят к нам больных животных. Хотя у них нет высокой температуры, все равно не удается их спасти", — говорит и. о. начальника ветеринарного отдела Исатайского района Ислямгали Мардашев.

По словам ветеринара, причина падежа пока не установлена, материалы направлены на экспертизу в лаборатории Астаны и Алматы.

Ранее СМИ сообщали о том, что неизвестная болезнь также приводит к падежу крупного рогата скота в Западно-Казахстанской области. У животных наблюдается повышенная температура, слабость и шишки под кожей.

По данным портала "Мой город", ветеринары пытаются установить причину возникновения болезни, колют животным антибиотики.

В этом году в Исатайском районе Атырауской области около 100 лошадей погибло от вспышки инфекционного заболевания, известного как мыт.

Летом прошлого года в Атырауской области произошла вспышка нодулярного дерматита среди скота. Заболело более 6 тысяч голов скота, порядка 800 животных погибло. На лечение и дезинфекционные работы было выделено более 4,5 миллиона тенге.

Фото © Sputnik / Сергей Мальгавко


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