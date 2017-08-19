Соперник «Барыса» выиграл мемориал Блинова

Омский клуб выиграл три игры в основное их время и на матч с казахстанским "Барысом" выйдет в ранге победителя домашнего предсезонного турнира КХЛ.

Хоккейный клуб "Авангард" из Омска в пятницу стал досрочным победителем домашнего для себя мемориала олимпийского чемпиона Виктора Блинова, в котором участвует и казахстанский "Барыс".

Омичи в пятницу вечером обыграли екатеринбуржский "Автомобилист" со счетом 2:0, у победителей отличились Максим Минекеев и Дмитрий Кугрышев. Эта победа стала для "Авангарда" третьим выигрышем в основное время трех матчей мемориала, омский клуб набрал 9 очков и единолично возглавил таблицу турнира.

При этом омичи уже не опустятся с первого места – догнать их по набранным очкам может только "Автомобилист", у которого сейчас шесть баллов. Произойдет это в том случае, если екатеринбуржцы обыграют в субботу "Югру" в основное время, а "Авангард" проиграет в основное время заключительный матч турнира "Барысу".

Но даже в этом случае при равенстве набранных очков "Авангард" будет стоять выше клуба из Екатеринбурга благодаря победе в личной встрече. Встреча между "Авангардом" и "Барысом" состоится в 17-00 по времени Астаны 19 августа, эти команды уже встречались между собой в августе этого года в столице Казахстана на Кубке президента РК – и тогда в основное время со счетом 4:3 верх взял "Барыс".

Нынешний мемориал Блинова – 28-й по счету, он разыгрывается в Омске с 1982 года с перерывами, чаще всего – 18-ть раз – его выигрывал "Авангард", нынешняя победа омичей стала 19-й по счету. Команды из Казахстана никогда этот турнир не выигрывали, но четырежды были его призерами. В 1989 году серебро этого мемориала завоевал "Атомобилист" из Караганды, в 1992 году серебряными призерами мемориала стали торпедовцы из Усть-Каменогорска, в 1999 году они же стали бронзовыми призерами турнира.

В 2012 году третье место на этом турнире занял астанинский "Барыс". На нынешнем же турнире выше четвертого, предпоследнего места казахстанский клуб уже не поднимется, поскольку, сравнявшись по набранным очкам с хабаровским "Амуром" в случае победы над "Авангардом", он будет уступать хабаровчанам по личным встречам (2:3 в основное время).

Источник: Sputnik Казахстан

© Foto: официальный сайт ХК "Авангард"