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Маскировка: уровень - бог. Квартирный вор не очень удачно спрятался от полиции

19 августа 2017, 15:46

Когда стражи порядка пришли за 30-летним Яном Сиваком, он не придумал ничего лучше, чем укрыться под кроватью.

В Великобритании квартирный вор неудачно спрятался во время своего ареста. Когда за ним пришли полицейские, вор залез под кровать, но только наполовину — ноги так и остались на виду. Об инциденте сообщает Mirror.

Фотографией мастера маскировки поделился офицер полиции, проводивший арест. Вор, 30-летний Ян Сивак, разыскивался после того, как пропустил судебное заседание по своему делу — его обвиняли в ограблении продуктового магазина на сумму 3000 фунтов.

В итоге горе-грабитель получил 250 часов исправительных работ и восемь месяцев лишения свободы с отсрочкой в год.


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