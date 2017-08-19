Мужчина с ножом ранил восьмерых прохожих в Сургуте

В Сургуте неизвестный напал на прохожих с ножом, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу, передает Лента.ру.

«Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив 8 гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести», — отмечается в заявлении управления.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС ликвидировали нападавшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Заместитель директора департамента здравоохранения округа Владислав Нигматулин рассказал ТАСС, что все пострадавшие доставлены в Сургутскую травматологическую больницу, детей среди них нет. «У троих, по предварительным данным, состояние средней степени тяжести, у четверых состояние тяжелое. Они в операционной. По нашей информации, пострадали семеро человек, восьмой пострадавший, о котором сообщали в СК, по нашей информации, — ликвидированный нападавший», — уточнил Нигматулин.

Как сообщает телеграм-канал Mash, несмотря на то, что преступник бил ножом в область живота или шею, тяжело ранен один человек. По некоторым данным, нападавших было двое, один остается на свободе.

Фото: Игорь Катаев/РИА Новости