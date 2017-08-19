Павлодарцы привезли в Астану продукцию нового урожая по сниженным ценам
19 августа 2017, 16:01
Многие жители столицы отмечали, что пришли, чтобы купить знаменитый павлодарский картофель.
В первые часы павлодарскую ярмарку в Астане посетили более двух тысяч человек, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Несмотря на то, что официальное открытие сельскохозяйственной ярмарки в Астане было назначено на 9 часов утра, покупатели стали собираться у павлодарских прилавков за полтора часа до этого. Многие жители столицы отмечали, что пришли, чтобы купить знаменитый павлодарский картофель.
- В Павлодаре выращивают лучшую картошку в Казахстане, - говорит пенсионер Петр Воронюк. – Я всегда хожу на ярмарку Павлодарской области, чтобы запастись картошкой. Хоть жарь, хоть вари ее – она всегда вкусная. Другие искали на прилавках лебяжинские арбузы. По словам астанчан, павлодарские ягоды они ждут всегда. - Это же экологически чистый продукт, - заявил Серик Искаков. – Насколько я знаю, те арбузы, которые завозят к нам из-за рубежа и других регионов Казахстана, в той или иной степени содержат нитраты, а в павлодарских их нет.
Огромные очереди выстроились за мясом птицы у прилавка ТОО «Кызылжар Кус», макаронами ТОО «Кэмми», яйцом ТОО «Шарбакты Кус», мясными изделиями ТОО «Рубиком», кондитерскими изделиями ТОО «Крендель» и другой продукцией.
Уже в течение первых часов ярмарку посетили более двух тысяч человек. Фермеры и переработчики были готовы к наплыву покупателей, заранее организовав дополнительный подвоз продукции на ярмарку прямо из Павлодара.
- Всего наши сельхозтоваропроизводители привезли в Астану более 450 тонн продукции, в том числе ранние сорта картофеля, моркови, капусты и арбузов этого года, - заявил заместитель акима Павлодарской области Бауржан Касенов. - В среднем наша продукция дешевле на 30%, чем та продукция, что продается на рынках столицы. Исходя из опыта, могу сказать, что на таких ярмарках наши крестьяне и переработчики за один-два дня продают тот объем продукции, который в Павлодаре они реализуют в течение месяца. Поэтому такие ярмарки выгодны и столичным жителям, и нашим товаропроизводителям.
Адиль Аскеров
Фото: Валерия Бугаева
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