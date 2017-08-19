Павлодарцы привезли в Астану продукцию нового урожая по сниженным ценам

В первые часы павлодарскую ярмарку в Астане посетили более двух тысяч человек

Несмотря на то, что официальное открытие сельскохозяйственной ярмарки в Астане было назначено на 9 часов утра, покупатели стали собираться у павлодарских прилавков за полтора часа до этого. Многие жители столицы отмечали, что пришли, чтобы купить знаменитый павлодарский картофель.



