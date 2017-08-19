Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Павлодарцы привезли в Астану продукцию нового урожая по сниженным ценам

19 августа 2017, 16:01

Многие жители столицы отмечали, что пришли, чтобы купить знаменитый павлодарский картофель.

В первые часы павлодарскую ярмарку в Астане посетили более двух тысяч человек, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Несмотря на то, что официальное открытие сельскохозяйственной ярмарки в Астане было назначено на 9 часов утра, покупатели стали собираться у павлодарских прилавков за полтора часа до этого. Многие жители столицы отмечали, что пришли, чтобы купить знаменитый павлодарский картофель.



- В Павлодаре выращивают лучшую картошку в Казахстане, - говорит пенсионер Петр Воронюк. – Я всегда хожу на ярмарку Павлодарской области, чтобы запастись картошкой. Хоть жарь, хоть вари ее – она всегда вкусная. Другие искали на прилавках лебяжинские арбузы. По словам астанчан, павлодарские ягоды они ждут всегда. - Это же экологически чистый продукт, - заявил Серик Искаков. – Насколько я знаю, те арбузы, которые завозят к нам из-за рубежа и других регионов Казахстана, в той или иной степени содержат нитраты, а в павлодарских их нет.



Огромные очереди выстроились за мясом птицы у прилавка ТОО «Кызылжар Кус», макаронами ТОО «Кэмми», яйцом ТОО «Шарбакты Кус», мясными изделиями ТОО «Рубиком», кондитерскими изделиями ТОО «Крендель» и другой продукцией.



Уже в течение первых часов ярмарку посетили более двух тысяч человек. Фермеры и переработчики были готовы к наплыву покупателей, заранее организовав дополнительный подвоз продукции на ярмарку прямо из Павлодара.

- Всего наши сельхозтоваропроизводители привезли в Астану более 450 тонн продукции, в том числе ранние сорта картофеля, моркови, капусты и арбузов этого года, - заявил заместитель акима Павлодарской области Бауржан Касенов. - В среднем наша продукция дешевле на 30%, чем та продукция, что продается на рынках столицы. Исходя из опыта, могу сказать, что на таких ярмарках наши крестьяне и переработчики за один-два дня продают тот объем продукции, который в Павлодаре они реализуют в течение месяца. Поэтому такие ярмарки выгодны и столичным жителям, и нашим товаропроизводителям.





Адиль Аскеров
Фото: Валерия Бугаева


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...