Во Флориде нашли черепаху с двумя головами

После «фотосессии» стажеры отпустили черепашку, и та уплыла в море.

Сотрудники Университета Центральной Флориды обнаружили новорожденную морскую черепаху с двумя головами. Об открытии в Twitter сообщила специалист Центра исследования черепах при университете Кейт Мэнфилд. Она же опубликовала снимки необычной рептилии , передает , передает Моя планета





«Наши стажеры вчера нашли редкую, только что вылупившуюся черепаху с двумя головами. Она была жива и выглядела очень энергичной. Так здорово!», — написала Мэнфилд.

Она добавила, что после «фотосессии» стажеры отпустили черепашку, и та уплыла в море.





Our interns discovered this rare 2-headed loggerhead hatchling yesterday! It was alive & energetic. So cool! #UCFTurtleLab Pic: L Rittenberg pic.twitter.com/pUAWi78IvK — Kate Mansfield (@UCFTurtleLab) 16 августа 2017 г.





Отвечая на вопросы пользователей соцсети, Мэнфилд не стала давать прогнозов о том, как долго сможет прожить такая черепаха. По ее словам, существование рептилии будет зависеть о того, насколько хорошо будут функционировать ее органы.

Недавно были замечены двухголовые летучая мышь, морская свинья, змея, ящерица. А еще «Моя Планета» рассказывала об уникальном черве с двумя головами, которого вырастили в космосе.





Фото: www.moya-planeta.ru











