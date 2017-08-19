Во Флориде нашли черепаху с двумя головами
19 августа 2017, 19:15
После «фотосессии» стажеры отпустили черепашку, и та уплыла в море.
Сотрудники Университета Центральной Флориды обнаружили новорожденную морскую черепаху с двумя головами. Об открытии в Twitter сообщила специалист Центра исследования черепах при университете Кейт Мэнфилд. Она же опубликовала снимки необычной рептилии, передает Моя планета.
«Наши стажеры вчера нашли редкую, только что вылупившуюся черепаху с двумя головами. Она была жива и выглядела очень энергичной. Так здорово!», — написала Мэнфилд.
Она добавила, что после «фотосессии» стажеры отпустили черепашку, и та уплыла в море.
Our interns discovered this rare 2-headed loggerhead hatchling yesterday! It was alive & energetic. So cool! #UCFTurtleLab Pic: L Rittenberg pic.twitter.com/pUAWi78IvK— Kate Mansfield (@UCFTurtleLab) 16 августа 2017 г.
Отвечая на вопросы пользователей соцсети, Мэнфилд не стала давать прогнозов о том, как долго сможет прожить такая черепаха. По ее словам, существование рептилии будет зависеть о того, насколько хорошо будут функционировать ее органы.
Недавно были замечены двухголовые летучая мышь, морская свинья, змея, ящерица. А еще «Моя Планета» рассказывала об уникальном черве с двумя головами, которого вырастили в космосе.
Фото: www.moya-planeta.ru
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