Во Флориде нашли черепаху с двумя головами

«Наши стажеры вчера нашли редкую, только что вылупившуюся черепаху с двумя головами. Она была жива и выглядела очень энергичной. Так здорово!», — написала Мэнфилд.

Она добавила, что после «фотосессии» стажеры отпустили черепашку, и та уплыла в море.

Our interns discovered this rare 2-headed loggerhead hatchling yesterday! It was alive & energetic. So cool! #UCFTurtleLab Pic: L Rittenberg pic.twitter.com/pUAWi78IvK