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В Афганистане ликвидировали одного из командиров «Талибана»

19 августа 2017, 20:57

Армия Афганистана в ходе спецоперации ликвидировала еще четверых боевиков, шестеро получили ранения.

Представитель афганской полиции Сайед Сарвар Хуссайни заявил, что в провинции Джаузджан на севере страны уничтожен один из высокопоставленных командиров радикального движения «Талибан» Муллах Мохаммад Рахим, сообщает Росбалт.
По его словам, армия Афганистана в ходе спецоперации ликвидировала еще четверых боевиков, шестеро получили ранения.
«Действуя по докладу разведывательных органов, силы безопасности атаковали укрытие „Талибана“ сегодня утром, уничтожив пять боевиков, включая Муллаха Мохаммада Рахима… и ранив шесть других», — заявил Хуссайни, которого цитирует агентство «Синьхуа».
Радикальное движение «Талибан» запрещено в ряде стран, в том числе и в России.

Фото: vedomosti-ua.com

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