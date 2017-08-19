В Афганистане ликвидировали одного из командиров «Талибана»

Армия Афганистана в ходе спецоперации ликвидировала еще четверых боевиков, шестеро получили ранения.

Представитель афганской полиции Сайед Сарвар Хуссайни заявил, что в провинции Джаузджан на севере страны уничтожен один из высокопоставленных командиров радикального движения «Талибан» Муллах Мохаммад Рахим , сообщает , сообщает Росбалт.

По его словам, армия Афганистана в ходе спецоперации ликвидировала еще четверых боевиков, шестеро получили ранения.

«Действуя по докладу разведывательных органов, силы безопасности атаковали укрытие „Талибана“ сегодня утром, уничтожив пять боевиков, включая Муллаха Мохаммада Рахима… и ранив шесть других», — заявил Хуссайни, которого цитирует агентство «Синьхуа».

Радикальное движение «Талибан» запрещено в ряде стран, в том числе и в России.



