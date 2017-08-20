Эрдоган посоветовал главе МИД Германии "знать свое место"

"Он не знает никаких границ! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Он пытается преподать нам урок… Как давно ты в политике? Сколько тебе лет?" — заявил президент в речи, транслировавшийся по турецкому телевидению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резкой форме раскритиковал министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля после того, как тот обвинил его в "грубом вмешательстве" в предвыборную кампанию в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Он не знает никаких границ! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Он пытается преподать нам урок… Как давно ты в политике? Сколько тебе лет?" — заявил президент в речи, транслировавшийся по турецкому телевидению.

В пятницу издание Hurriyet Daily News сообщило, что Эрдоган призвал проживающих в Германии выходцев из Турции не голосовать на предстоящих выборах за действующего канцлера Германии Ангелу Меркель и за лидера Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал призыв Эрдогана "грубым вмешательством в предвыборную кампанию". Он обратился к гражданам Германии турецкого происхождения с просьбой "принять участие в выборах в бундестаг и выбрать демократическую партию".

Отношения Евросоюза и Анкары ухудшились после вооруженной попытки переворота в Турции — Брюссель раскритиковал действия турецких властей, в том числе массовые аресты путчистов, и приостановил переговорный процесс о вступлении Турции в Евросоюз.

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