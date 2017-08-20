Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Эксперт назвала позу, в которой женщина не останется без оргазма

20 августа 2017, 06:52

Кроме того, эксперт ещё раз напомнила, что размер имеет значение, но измерять стоит не длину, а обхват.

Эксперт Аннабель Найт рассказала о лучших сексуальных позах в интервью изданию Daily Star, пишет Лайф. Постельная акробатика снова оказалась в пролёте: по словам эксперта, лучше всего для удовлетворения женщин подходит классическая миссионерская позиция.

Аннабель Найт утверждает, что именно миссионерская поза обеспечивает наилучшую стимуляцию клитора, а ведь именно это и требуется для яркого женского оргазма.

"Миссионерская поза часто воспринимается как банальная и скучная, но это одна из немногих позиций, обеспечивающих интенсивную внешнюю и внутреннюю стимуляцию"

В классическом варианте мужчина находится сверху, между раздвинутых ног лежащей на спине женщины.

Также Аннабель напомнила о необходимости прислушиваться к желаниям своей партнёрши и отзываться на сигналы её тела, ведь именно расслабленная и довольная женщина имеет больше шансов на достижение оргазма. Кроме того, эксперт ещё раз напомнила, что размер имеет значение, но измерять стоит не длину, а обхват.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...