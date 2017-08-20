Эксперт назвала позу, в которой женщина не останется без оргазма

Кроме того, эксперт ещё раз напомнила, что размер имеет значение, но измерять стоит не длину, а обхват.

Эксперт Аннабель Найт рассказала о лучших сексуальных позах в интервью изданию Daily Star, пишет Лайф. Постельная акробатика снова оказалась в пролёте: по словам эксперта, лучше всего для удовлетворения женщин подходит классическая миссионерская позиция.

Аннабель Найт утверждает, что именно миссионерская поза обеспечивает наилучшую стимуляцию клитора, а ведь именно это и требуется для яркого женского оргазма.

"Миссионерская поза часто воспринимается как банальная и скучная, но это одна из немногих позиций, обеспечивающих интенсивную внешнюю и внутреннюю стимуляцию"

В классическом варианте мужчина находится сверху, между раздвинутых ног лежащей на спине женщины.

Также Аннабель напомнила о необходимости прислушиваться к желаниям своей партнёрши и отзываться на сигналы её тела, ведь именно расслабленная и довольная женщина имеет больше шансов на достижение оргазма. Кроме того, эксперт ещё раз напомнила, что размер имеет значение, но измерять стоит не длину, а обхват.