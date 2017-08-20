"Мой сын чуть не умер от этих татушек хной — пусть эти фото увидят другие мамы"

Сильнейший химический ожог от татуировки хной останется у мальчика на всю жизнь.

Отдых в Болгарии семилетнему Тео Лакетту запомнится на всю жизнь, ведь именно там мальчик получил сильнейший химический ожог от татуировки хной, который останется у него на всю жизнь, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

На пляже города Созополь в Болгарии мальчик увидел палатку и огромную очередь из желающих взрослых и детей сделать себе временную яркую татуировку.





Тео отстоял очередь и радовался красивой картинке на своей руке, нарисованной чёрной хной. Однако спустя несколько дней та самая яркая картинка начала сильно чесаться, после чего на теле мальчика начали набухать волдыри, которые ещё и сочились.

Родители тут же бросились в аптеку, где фармацевт сказала им, что у ребёнка сильный химический ожог тела.





"Ожог может остаться на всю жизнь. Я чувствую себя ужасной мамой из-за того, что это произошло с моим ребёнком. Там было много детей, которым делали тату. Я хочу предупредить родителей об опасности"

По её словам, ребёнок однажды ночью даже кричал от невыносимой боли. Теперь мать Тео вынуждена мазать место ожога стероидным кремом, который немного снимает боль.

По возвращении домой, в город Челтнем, Великобритания, лечащий врач мальчика предупредил Александру, что повторное попадание опасного химического вещества парафенилендиамина в организм Тео приведёт к летальному исходу.





Напомним, что это уже не первый случай получения химического ожога от татуировки хной. Недавно девушка тоже отдыхала в Болгарии, где решила порадовать своё тело яркой картинкой, но в результате получила сильнейший ожог на руке.



