Двое мужчин в Алматы подрались на проезжей части
Видеоролик за 11 часов посмотрели более 64 тысяч раз.
Видео с дракой двух мужчин посреди проезжей части в Алматы было опубликовано в Инстаграме на странице zhest_kz, передает Zakon.kz.
Видеоролик за 11 часов посмотрели более 64 тысяч раз. На видео видно, что двое мужчин дерутся прямо на проезжей части, рядом с ними находится сотрудник полиции, который регулирует движение.
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