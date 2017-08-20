Двое мужчин в Алматы подрались на проезжей части

Видеоролик за 11 часов посмотрели более 64 тысяч раз.

Видео с дракой двух мужчин посреди проезжей части в Алматы было опубликовано в Инстаграме на странице zhest_kz, передает Zakon.kz.

Видеоролик за 11 часов посмотрели более 64 тысяч раз. На видео видно, что двое мужчин дерутся прямо на проезжей части, рядом с ними находится сотрудник полиции, который регулирует движение.