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Двое мужчин в Алматы подрались на проезжей части

20 августа 2017, 09:50

Видеоролик за 11 часов посмотрели более 64 тысяч раз.

Видео с дракой двух мужчин посреди проезжей части в Алматы было опубликовано в Инстаграме на странице zhest_kz, передает Zakon.kz.

Видеоролик за 11 часов посмотрели более 64 тысяч раз. На видео видно, что двое мужчин дерутся прямо на проезжей части, рядом с ними находится сотрудник полиции, который регулирует движение.


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